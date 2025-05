Megvan Gyurcsány Ferenc utódja a parlamentben

A jogszabály szerint a listán szerzett mandátum megüresedése esetén a jelölőszervezetek nevezheti meg, kinek kérik kiadni a mandátumot. A DK a közös pártlistát állító jelölő szervezetek nevében lista 88. helyén szereplő Rónai Sándort jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére. Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi előírásoknak, az NVB 13 igen szavazattal meghozta határozatát, amelyben kiadta Rónai Sándornak az országgyűlési mandátumot.

