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Közélet MTVA

Megvan, hogy ki lesz a közmédia miniszteri biztosa

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Tarr Zoltán miniszter bejelentette a nevet.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebookon bejelentette: Grósz Judit lesz az, aki miniszteri biztosként összefogja a közmédia körüli teendőket.

„A demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd’ két évtized folyamatosan bővülő központosítása után” – írta a poszt elején Tarr Zoltán. Szerinte ez különösen igaz a közmédiára. Szerinte ennek súlya megköveteli, hogy a közmédia körüli „szükséges lépéseket” miniszteri biztos kezelje.

Grósz több mint 25 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik, többek között a média területén is. Volt például az RTL digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettese, és dolgozott a Microsoft Hungarynál is, ahol egy komplex üzleti modellváltást vezetett – ismertette Tarr Zoltán miniszter.

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