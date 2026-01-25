Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Tizenöt éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hidvéghi Balázs azt mondta: garanciát vállal a kormány arra, hogy ezt a költséget átvállalja a 3,3 millió magyar családtól, de „megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni”. A különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, „arra kértünk, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki”.

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa „gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart”. Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös – emelte ki az államtitkár.

(MTI)