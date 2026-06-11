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Közélet Magyar Péter

Megvan, hogy Magyar Péter kivel felügyeltetné a titkosszolgálatokat

mfor.hu

Sajtóértesülések szerint Buda Pétert kérték fel a feladatra.

Buda Péter lesz a titkosszolgálatok új stratégiai felügyelője, írta Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró Facebook oldalán.

Mint fogalmazott, Magyar Péter kormánya arra törekszik, hogy a magyar nemzetbiztonsági közösség iránti bizalmat helyreállítsa, itthon és a szövetségesek körében egyaránt. Ezért a feladatra Buda Pétert kérték fel, aki új szerepében a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok stratégiai felügyeletét látja majd el.

„A fő cél a demokrácia védelme” — mondta a VSquare-nek Buda.

Három prioritást emelt ki: a szolgálatok depolitizálását, a nemzetbiztonsági közösség szakmai megújítását, és a megváltozott nemzetközi politikai-biztonsági környezethez való igazodást.

Buda – a magyar elhárítás egykori alezredese – évekkel ezelőtt hagyta el a szolgálatot, és azóta „az egyik legélesebb nyilvános bírálójává vált az Orbán-kormány Európa-ellenes és Oroszország-barát külpolitikájának, a nemzetközi szélsőjobboldali-oroszbarát befolyásolási hálózat építésének, valamint annak, hogy a rezsim a magyar titkosszolgálatokat belföldi kritikusai megfigyelésére használta”, írta Panyi Szabolcs.  

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