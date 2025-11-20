1p

Megvan, hol dolgozhat Novák Katalin – családi cég miatt nem kapja tiszteletdíját

mfor.hu

Családban marad.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a hazai, piacai szférában helyezkedett el Novák Katalin, ezért megszűnt az állami tiszteletdíja – korábban havonta bruttó 5,7 millió forintos juttatásban részesült az Országgyűlés Hivatalától.

A 444 értesülése szerint az is kiderülhetett, hogy pontosan milyen cégnél helyezkedett el a volt köztársasági elnök: mint írták, Novák Katalin a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be, a cég az apja, Novák Zoltán szegedi magánklinikáját üzemelteti.

A portál kiemelte, Novák Katalinnak október 1-je óta van tulajdoni részesedése a családi vállalkozásban, a négyfős tulajdonosi körben mindenki egyaránt 25 százalékot birtokol a cégből.

A 444 cikke szerint azt, hogy pontosan milyen pozícióban fog dolgozni, azt egyelőre nem tudni, de ami biztos, hogy az Aranyklinikának van budapesti rendelése is – itt dolgozik Novák Katalin testvére és sógornője, Vesztergom Dóra is, a Humánreprodukciós Igazgatóság korábbi vezetője. 

