Megvan, ki felel Havasi Bertalan eddigi feladataiért

A hvg.hu szúrta ki a Hivatalos Értesítőben megjelenteket, miszerint Máté Jánoshoz, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkárhoz kerülnek Havasi Bertalan eddigi feladatai egy SZMSZ-módosítás szerint. Ezzel március elsejétől Máté János dolga lesz a sajtó tájékoztatása a miniszterelnök tevékenységéről és programjáról, a hírfigyelés és az interjúk, sajtómegkeresések kezelése is.

