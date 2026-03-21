Megvan, ki lehet a CPAC Hungary legnevesebb külföldi vendége

A 24.hu idézte Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatójának pénteki sajtótájékoztatóját, amelyen részleteket árult el a szombaton kezdődő, konzervatív dzsembori résztvevőiről. Mint mondta: a tanácskozást Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, de itt lesz Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök és Javier Milei argentin elnök is.

A főigazgató szavai szerint Milei az egyik nagy név, aki még nem is járt Magyarországon, és óriási dolog, hogy a dél-amerikai kontinens legerősebb országának első embere érkezik a CPAC-re.

Hozzátette, mások mellett Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Mateusz Morawiecki korábbi lengyel kormányfő, európai jobboldali vezetők, miniszterek is Budapestre érkeznek, 667 külföldi vendéget várnak 51 országból, 45 előadó szólal fel.