Megvan, kit ültet Magyar Péter Gulyás Gergely helyére

Elemzőből miniszter.

Magyar Péter leendő miniszterelnök szerda délelőtt Facebook-posztban jelentette be kormányának két új tagját. 

„Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kértem fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálintot bízom meg”

- írta.

Ruff Bálint, Magyar Péter és Lőrincz Viktória
Ruff Bálint, Magyar Péter és Lőrincz Viktória
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Lőrincz Viktóriának Magyar Péter szerint önkormányzati és jogi tapasztalatai segítenek majd sokat a munkájában,és egyetért vele abban, hogy

megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére”.

A Gulyás Gergely (Magyar Péter egykori barátja) helyét átvevő Ruff Bálinttal előtt pedig a következő közös feladatot jelölte meg a leendő kormányfő:

„a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk”.

Közéleti tevékenysége mellett közigazgatási tapasztalata miatt kérte fel erre a munkára Ruffot Magyar Péter, akinek fontos tulajdonságaként jelölte meg 

„kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is”.

