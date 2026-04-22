Megvan, kit ültet Magyar Péter Gulyás Gergely helyére

Magyar Péter leendő miniszterelnök szerda délelőtt Facebook-posztban jelentette be kormányának két új tagját.
„Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kértem fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálintot bízom meg”
- írta.
Lőrincz Viktóriának Magyar Péter szerint önkormányzati és jogi tapasztalatai segítenek majd sokat a munkájában,és egyetért vele abban, hogy
„megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére”.
A Gulyás Gergely (Magyar Péter egykori barátja) helyét átvevő Ruff Bálinttal előtt pedig a következő közös feladatot jelölte meg a leendő kormányfő:
„a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk”.
Közéleti tevékenysége mellett közigazgatási tapasztalata miatt kérte fel erre a munkára Ruffot Magyar Péter, akinek fontos tulajdonságaként jelölte meg
„kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is”.