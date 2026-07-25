Megvan, kit jelöl új alkotmánybírónak a Tisza

Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékánjaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet – írta a politikus.

A Tisza-frakció lapunknak is eljuttatott közleménye szerint tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul.

Magyarországot képviselte a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt, munkáját pedig hazai és nemzetközi szakmai elismerések fémjelzik.

Sonnevend Pál munkássága a többi közt az emberi jogokra összpontosít

Fotó: Tisza-frakció

Emlékeztetnek: „az Alkotmánybíróság feladata az Alaptörvény védelme, a hatalom korlátozása és a polgárok alapvető jogainak őrzése.” A Tisza-frakció pedig olyan alkotmánybírót jelöl – írják –, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.

„Meggyőződésünk, hogy Magyarországnak olyan alkotmánybírákra van szüksége, akik kizárólag a jog, a lelkiismeretük és az alkotmányos értékek alapján hozzák meg döntéseiket. Dr. Sonnevend Pál jelölése ezt a szemléletet képviseli”, írja a frakció.

Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően kérte fel a frakciókat, így a Tisza-frakciót is, hogy jelöljenek új alkotmánybírót.