Megvan Magyar Péter évértékelőjének időpontja is

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán jelentette be. 

A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán jelentette be, hogy február 15-én, vasárnap évértékelőt tart. Ezt azután közölte, hogy kiderült, Orbán Viktor február 14-én tartja meg a saját évértékelő beszédét.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „még utoljára meghallgatjuk és ezzel le is zárjuk a korrupt, dicstelen múltat”.

„Február 15-én, a TISZA évértékelőjével pedig elindulunk a működő és emberséges ország felé”

– tette hozzá a pártelnök, majd közölte, hogy február 16-tól pedig 56 napon át, április 12-ig következik a valaha volt legsűrűbb és legfontosabb országjárás.

„Mind a 106 választókerületbe és több száz településre eljutok. Nyilvános helyeken, egymás szemébe nézve, kordonok nélkül fogunk beszélgetni hazánk jövőjéről.”

