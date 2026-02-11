Megvan, mennyit kell aludni a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig

Február 27-én a teherforgalom, március 14-től pedig a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon – idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szavait az MTI.

A magyar és a szerb főváros között kétóránként fognak közlekedni a gyorsvonatok, 160 kilométeres óránkénti sebességgel, napi kétszer összekötve Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel is.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy 2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra, illetve megerősítette, hogy az idei esztendőben a BYD és a CATL is elkezdi a termelést.

A Budapestre látogató Vang Ji kínai külügyminiszterrel közös tárgyaláson arról is megállapodtak, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal: 35 személyszállító és 42 cargo járat.