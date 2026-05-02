Megvan, milyen pozíciót kap Radnai Márk és Rost Andrea Magyar Péter kormányában

Radnai Márkot, a Tisza Párt alelnökét az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak kérte fel Magyar Péter miniszterelnökjelölt. Rost Andreát, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. A hírt a Facebookon osztotta meg a leendő kormányfő.
A Tisza-kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet. Az intézet működési ideje öt évre szól; feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű. A kormány biztosítja az intézet működésének feltételeit, valamint a kormányzati kapcsolattartás érdekében kinevezi Radnai Márkot működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosnak.
Az intézet létrehozását az indokolja, hogy a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség. Az intézet célja ezért a döntéshozatal szakmai és társadalmi megalapozása – írja Magyar Péter.
Működésének középpontjában a tudás és a részvétel áll. Feladata, hogy feltárja és rendszerezze az állampolgári tapasztalatokat, vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján módszertani javaslatokat dolgozzon ki a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére. Az intézet ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a társadalmi részvétel hogyan építhető be rendszerszinten a kormányzati és parlamenti működésbe, és ennek érdekében átfogó stratégiát készít.
Radnai Márk kormánybiztosként segíti a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását és a kormányzattal történő eszmecserét, valamint az elkészült előkészítő anyagok és javaslatok becsatornázását a kormányzati döntéshozatalba.
Rost Andrea évtizedek óta a magyar kultúra egyik legfontosabb nagykövete a világban. A milánói Scalától a New York-i Metropolitan Operán át a világ vezető operaszínpadain képviselte mindazt, amit a magyar zeneművészet jelent: tehetséget, fegyelmet, érzékenységet és világszínvonalú tudást. Művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy a magyar zenekultúrában újra a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce – méltatta a művésznőt Magyar Péter.
A magyar zene mindig Magyarország egyik legfontosabb értéke volt. A következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadóművészek itthon és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jussanak. Rost Andrea kormánybiztosként azért fog dolgozni, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon.