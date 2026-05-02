3p
Közélet Magyar Péter Tisza Párt

Megvan, milyen pozíciót kap Radnai Márk és Rost Andrea Magyar Péter kormányában

mfor.hu

Radnai Márk és Rost Andrea kormánybiztos lesz.

Radnai Márkot, a Tisza Párt alelnökét az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak kérte fel Magyar Péter miniszterelnökjelölt. Rost Andreát, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. A hírt a Facebookon osztotta meg a leendő kormányfő. 

A Tisza-kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet. Az intézet működési ideje öt évre szól; feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű. A kormány biztosítja az intézet működésének feltételeit, valamint a kormányzati kapcsolattartás érdekében kinevezi Radnai Márkot működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosnak. 

Az intézet létrehozását az indokolja, hogy a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség. Az intézet célja ezért a döntéshozatal szakmai és társadalmi megalapozása – írja Magyar Péter.

Működésének középpontjában a tudás és a részvétel áll. Feladata, hogy feltárja és rendszerezze az állampolgári tapasztalatokat, vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján módszertani javaslatokat dolgozzon ki a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére. Az intézet ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a társadalmi részvétel hogyan építhető be rendszerszinten a kormányzati és parlamenti működésbe, és ennek érdekében átfogó stratégiát készít.

Radnai Márk kormánybiztosként segíti a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását és a kormányzattal történő eszmecserét, valamint az elkészült előkészítő anyagok és javaslatok becsatornázását a kormányzati döntéshozatalba. 

Rost Andrea évtizedek óta a magyar kultúra egyik legfontosabb nagykövete a világban. A milánói Scalától a New York-i Metropolitan Operán át a világ vezető operaszínpadain képviselte mindazt, amit a magyar zeneművészet jelent: tehetséget, fegyelmet, érzékenységet és világszínvonalú tudást. Művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy a magyar zenekultúrában újra a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce – méltatta a művésznőt Magyar Péter.

A magyar zene mindig Magyarország egyik legfontosabb értéke volt. A következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadóművészek itthon és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jussanak. Rost Andrea kormánybiztosként azért fog dolgozni, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Súlyosan bántalmazták a 24.hu főszerkesztőjét, fényes nappal támadták meg

Súlyosan bántalmazták a 24.hu főszerkesztőjét, fényes nappal támadták meg

Világosban történt az eset a XIII. kerületben, Pető Péter többszörös arccsonttörést szenvedett. 

Vitézy Dávid újabb csontvázat talált Lázár János szekrényében

Vitézy Dávid újabb csontvázat talált Lázár János szekrényében

Újabb 280 milliárd forint uniós forrás került veszélybe.

Orbán Viktor az utolsó pillanatig ellenáll Brüsszelnek

Orbán Viktor az utolsó pillanatig ellenáll Brüsszelnek

Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel – áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyok Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook-oldalán szombaton.

Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

A blokkolt összeg viszont csak töredéke a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak.

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Parlament alakuló üléséről

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Parlament alakuló üléséről

Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, Magyar Péter a leendő miniszterelnök ismertette az aznapi programot.

Kapitány István bejelentette a terveit

Kapitány István bejelentette a terveit

A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére.

Itt a lista, hogy kik távoznak, és kik ülnek be a Fideszből az Országgyűlésbe

Itt a lista, hogy kik távoznak, és kik ülnek be a Fideszből az Országgyűlésbe

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Varga Mihály

A ’90-es rendszerváltás óta nem látott fejleményt hoz itt is Magyar Péter miniszterelnöksége?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy úgy tűnik, végre megtörik az a rendkívül rossz magyar szokás, hogy az újonnan hivatalba lépő kormányfő persona non gratának tartja a más pártot képviselő elődje általa jelölt jegybankelnököt. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG