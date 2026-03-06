1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja, ezt követően indul a Tisza felvonulása

Délután 1 órakor tart beszédet Orbán Viktor március 15-én a Kossuth téren – derült ki Kovács Zoltán államtitkár bejegyzéséből. Nem sokkal később a Tisza Párt is felvonulást indít a budapesti belvárosban.

A Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor jövő vasárnap, március 15-én – írja Kovács Zoltán államtitkár közösségi oldalán. A Kossuth- és Széchenyi díjakat március 14-én, szombaton adják át az Országház kupolacsarnokában. 

Az ünnepi megemlékezés vasárnap délután 1 órakor kezdődik, Orbán Viktor beszéde pedig nem sokkal később. A Tisza Párt Nemzeti Menet nevű felvonulást tart aznap, ők viszont később, délután 2 órakor indulnak a Deák Ferenc térről. 

A jövő vasárnapi, Kossuth téri ünnepségről Gulyás Gergely is szót ejtett a csütörtöki Kormányinfón, amiről az Mfor is beszámolt.

Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Nem sikerült megállapodni a bérfejlesztésről, ezért vasárnaptól sztrájkba kezdenek a pécsi önkormányzati Tüke Busz Zrt. buszvezetői. A Google Térkép alkalmazáson is az új menetrend szerint lehet útvonalat tervezni vasárnaptól. 

Kezdődik a Kormányinfó – kövesse percről-percre az Mforon!

Háború, benzinár-emelkedés és szifilisz – ez volt a Kormányinfón

Nem lesz benzinárstop, de a Barátság kőolajvezeték állapotát tényfeltáró bizottsággal vizsgáltatná meg a kormány – erről beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón. Kiderült az is, mennyibe került tavaly a rezsicsökkentés, és mennyi bevétele volt a kormánynak a Moltól a különbözetadó miatt.

Leszállt Szijjártó Péter, már nagyon várták a repülőtéren

Hozzátartozóik fogadták a két magyar hadifoglyot a budapesti repülőtéren.

Népszavazást indítanak az önkormányzatok

Országos online véleménynyilvánító szavazást indít a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.

Szijjártó Péter két hadifogollyal tér haza Moszkvából

Putyin megerősítette: két magyar hadifoglyot is elengednek Szijjártó Péterrel. 

Felfüggesztették Karácsony Gergely büntetőeljárását

Kiderült: a Pride-ügyben alkalmazandó jogszabályok sértik az Alaptörvényt, például a békés gyülekezéshez való jogot.

Hihetetlen nagy számban fognak szavazni a külföldön élő magyarok

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Orbán Viktor szerint újabb körrel bővült, aki ellen védekezni kell

A létesítményekhez kivezényelt honvédség és rendőrség innentől kezdve nem csak az ukrán támadásoktól, hanem a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyek ellen is védenek.

Íme a DK országos listájának első 20 helyén álló politikusok

Eljött a nap, hogy a DK is bemutatta az első húsz helyen álló jelöltjét. 

Biodóm: több száz milliós ráncfelvarrással készülnek a nyári nyitásra (frissítve)

Idén nyáron megnyílhat az eredeti terveknél sokkal szerényebb kivitelezésű Biodóm, amely egyfajta fedett városi oázisként fog működni majd. Úgy tűnik, a közel félmilliárd forintos újabb ráfordítás, amit most a Fővárosi Állat- és Növénykert a Biodómra költ, már a nyitásra való felkészülésnek köszönhető.  

