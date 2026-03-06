Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja, ezt követően indul a Tisza felvonulása

A Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor jövő vasárnap, március 15-én – írja Kovács Zoltán államtitkár közösségi oldalán. A Kossuth- és Széchenyi díjakat március 14-én, szombaton adják át az Országház kupolacsarnokában.

Az ünnepi megemlékezés vasárnap délután 1 órakor kezdődik, Orbán Viktor beszéde pedig nem sokkal később. A Tisza Párt Nemzeti Menet nevű felvonulást tart aznap, ők viszont később, délután 2 órakor indulnak a Deák Ferenc térről.

A jövő vasárnapi, Kossuth téri ünnepségről Gulyás Gergely is szót ejtett a csütörtöki Kormányinfón, amiről az Mfor is beszámolt.