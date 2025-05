Megvan Polt Péter utódja

Az elnöki hivatal közleménye szerint Nagy Gábor Bálint „széleskörű büntető jogalkalmazási tapasztalattal és az igazságszolgáltatás működésének többszempontú ismeretével rendelkezik”. A közlemény szerint Nagy a jogi pályáját büntetőbíróként kezdte, majd hosszabb idő óta különböző ügyészi beosztásokban folytatta, büntetőjogi gyakorlati tapasztalatát elméleti síkon, egyetemi oktatóként is hasznosítja. A jelölésről a köztársasági elnök az Országgyűlést értesítette.

Egy ügyészségi szervezeti ábrán (pdf) a legfőbb ügyész kabinetfőnökeként és megbízott főosztályvezető ügyészként szerepel. Az ügyészségi személyi hírekből az is kiderül, hogy idén áprilisban nevezték ki főosztályvezetőnek és helyezték át a Legfőbb Ügyészség Kabinetjéhez.

