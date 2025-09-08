Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Megvan, pontosan milyen korrupciós pénzek elfogadásával vádolják Kiss Lászlót

Nyilvánosságra került a kihallgatási jegyzőkönyv.

A hvg360 cikke szerint a portál birtokába került az a kihallgatási jegyzőkönyv, amelyben felsorolják, pontosan milyen korrupciós pénzek elfogadásával gyanúsította meg a Központi Nyomozó Főügyészség Kiss László III. kerületi polgármestert.

Mint írták, a Központi Nyomozó Főügyészség szerint két hónappal 2019-es beiktatása után már jóvá is hagyta az első gyanús szerződést Kiss László III. kerületi polgármester – legalábbis ez derült ki abból a kihallgatási jegyzőkönyvből, amelyet a politikus tavaly augusztus 14-i letartóztatását követően rögzítettek.

A jegyzőkönyv szerint az egyik gyanús szerződés alapján az óbudai önkormányzat kommunikációs feladatok ellátására szerződött, az ismerős cég helyzetbehozása érdekében pedig legkevesebb 2 millió forintot kapott Kiss László 2019 decembere és 2020 januárja között.

A portál kiemelte, az ügyészség gyanúsnak találta egyebek mellett ezeket a szerződéseket:

  • az Óbudai Újsággal kapcsolatos 71,2 millió forint értékű szerződést, amely miatt 6,6 millió forintot adtak át Kiss Lászlónak a 2020-as és a 2021-es években.
  • A reprezentációs termékekre, molinókra, nyomdai szolgáltatásokra vonatkozó 121 millió forint értékű szerződés is felkeltette az ügyészség figyelmét. A jegyzőkönyv szerint a beszerzések minden esetben megvalósultak, de 2020 és 2024 között 4,2 millió forintot visszaosztottak az óbudai polgármesternek, és még egyszer ugyanennyit egy másik személynek. 
  • A gyanúsítás szerint arra is volt példa, hogy bizonyos feladatokra úgy szerződtek fiktív szerződésekkel, hogy a pénz 90 százalékát vissza kellett juttatni, a munkát pedig a vállalkozó alkalmazottai végezték el, vagy az önkormányzat dolgozói.  
  • Egy másik szerződés termékbeszerzésről és egyéb szolgáltatások megrendeléséről (nyomdai, plakát, molinó) szólt 57 millió forint értékben, ebből a hatóságok szerint 3,3 millió forint jutott vissza Kiss Lászlóhoz. (És további 3,3 millió forint egy másik személyhez.)
  • A parkfenntartási szerződést is kötöttek több százmillió forint értékben.

Az ügynek jelenleg 18 gyanúsítottja van, Kiss Lászlót már kiengedték a letartóztatásából, így szabadlábon védekezhet. A DK-s politikus azt állítja, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el és szerinte az ügyészség politikai okokból állít róla „bődületes kamukat”. 

