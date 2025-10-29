Megvan Varga Judit új tisztsége

A bicskei pedofilbotrányt követő kegyelmi ügybe belebukó Varga Judit csatlakozott a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz. A Magyar Hang vette észre, hogy a korábban Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője által bemutatott programnak a volt igazságügyi miniszter a gyermekjogi védnöke. A Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítójaként is ismert Hal Melinda, a Bajai Szent Rókus Kórház szakpszichológusa is.

Ezért a program október 30-án Baján mutatkozik be.

A projekt céljairól Varga Judit a helyi AMVE.hu portálnak azt mondta: anyaként tapasztalja, milyen sok hatás éri a gyerekeket a világban, a zajos digitális térben. Szerinte a lelki védőpajzs azt jelenti, hogy tudatosan óvni kell a belső világot, ahol a hitünk, az értékeink, az identitásunk él. A Nemzeti Mentál Pajzs Program azt a célt szolgálja, hogy a test és lélek egységben maradjon. Ha az egyéni identitásrészek összhangban vannak, nemzeti szinten is védettebbek leszünk – tette hozzá.

A program gyermekjogi védnöke lesz

Fotó: Facebook/Varga Judit

Varga Judit számára a legfontosabb értékek: a hit, a család és a közösség tisztelete, szolgálata.

Szerinte a fiataloknak meg kell érteni, hogy a gyökerek nem korlátozzák, hanem megtartják őket. Varga Judit a legfontosabbnak a személyes példamutatást, az érzelmi nevelést nevezte, de kiemelte a generációk együttműködését is.

A nagyszülők bölcsessége, a szülők tapasztalata és a gyerekek lendülete együtt adja az erőt – ebből születik a valódi, összetartó nemzet.

Varga Juditot egy ideje többen bátorították, hogy térjen vissza a közéletbe.