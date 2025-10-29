2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Gyermekvédelem Varga Judit

Megvan Varga Judit új tisztsége

mfor.hu

A Nemzeti Mentál Pajzsnál tér vissza a volt igazságügyi miniszter. 

A bicskei pedofilbotrányt követő kegyelmi ügybe belebukó Varga Judit csatlakozott a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz. A Magyar Hang vette észre, hogy a korábban Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője által bemutatott programnak a volt igazságügyi miniszter a gyermekjogi védnöke. A Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítójaként is ismert Hal Melinda, a Bajai Szent Rókus Kórház szakpszichológusa is.

Ezért a program október 30-án Baján mutatkozik be.

A projekt céljairól Varga Judit a helyi AMVE.hu portálnak azt mondta: anyaként tapasztalja, milyen sok hatás éri a gyerekeket a világban, a zajos digitális térben. Szerinte a lelki védőpajzs azt jelenti, hogy tudatosan óvni kell a belső világot, ahol a hitünk, az értékeink, az identitásunk él. A Nemzeti Mentál Pajzs Program azt a célt szolgálja, hogy a test és lélek egységben maradjon.  Ha az egyéni identitásrészek összhangban vannak, nemzeti szinten is védettebbek leszünk – tette hozzá.

A program gyermekjogi védnöke lesz
A program gyermekjogi védnöke lesz
Fotó: Facebook/Varga Judit

Varga Judit számára a legfontosabb értékek: a hit, a család és a közösség tisztelete, szolgálata.

Szerinte a fiataloknak meg kell érteni, hogy a gyökerek nem korlátozzák, hanem megtartják őket. Varga Judit a legfontosabbnak a személyes példamutatást, az érzelmi nevelést nevezte, de kiemelte a generációk együttműködését is.

A nagyszülők bölcsessége, a szülők tapasztalata és a gyerekek lendülete együtt adja az erőt – ebből születik a valódi, összetartó nemzet.

Varga Juditot egy ideje többen bátorították, hogy térjen vissza a közéletbe. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közösen venné fel a harcot Magyar Péter az ellenzékkel

Magyar Péter közös kiállásra szólítja fel az ellenzéki pártokat „az orbáni hamisítás” ellen

Jelentős leállás jön az Ügyfélkapunál

A belépés DÁP-azonosítással nem lesz elérhető, és több szolgáltatásnál lassulásra lehet számítani. A NAV határidőket is módosít.

Elment a legendás esztéta

Meghalt György Péter, a magyar művészettörténet, esztétika és médiaelmélet kiemelkedő tudósa, aki évtizedeken át alakította a hazai felsőoktatás és a kortárs művészeti kutatás világát. Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora 71 éves volt.

Elhunyt Pintér Sándor egykori embere

Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok 78 éves volt. 

Nem adják fel: ismét tüntettek a taxisok

Szerdán ismét tüntettek a budapesti taxisok, több tucat autóval tartottak tiltakozó demonstrációt a Fővárosi Közgyűlés ülésezése alatt a Városháza előtt.

Az első budapesti fecske: Mátyásföld is elesett

Navracsics Tiborék rendelete nyomán. 

Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

A Tisza Párt elnöke a Facebookon árulta el ezt.  

Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

Csütörtökre meghirdették a Kormányinfót. 

Bebizonyosodott: egyre nagyobb probléma a korrupció Magyarországon

Bebizonyosodott: egyre nagyobb probléma a korrupció Magyarországon

A Legfőbb Ügyészség is egyre több ilyen esetet regisztrált.

Megint hátborzongató számokkal találhatja magát szemben a benzinkutakon

Megint hátborzongató számokkal találhatja magát szemben a benzinkutakon

Drágul a tankolás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168