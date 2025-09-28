Megvannak a nemzeti konzultáció kérdései a Tisza-adóról

Belső-Erzsébetváros egy szemétheggyé vált – kié lesz a bulinegyed?

Méltatlan és tarthatatlan a Zsidónegyed helyzete Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke szerint. A környéket az egyik szomszédos kerülethez csatolnák, de például az V. kerület vezetése erősen rendpárti intézkedésekről beszélt az Mfornak. Frölich és Szabó az erzsébetvárosi polgármestert is leváltaná, Niedermüller Péter azonban a bulinegyedben is népszerű. A lakók eközben az utcán terjengő vizeletre és hányásra panaszkodnak.