Megvannak a nemzeti konzultáció kérdései a Tisza-adóról

Kiderült, milyen kérdések leszenk a következő nemzeti konzultációban. Az utolsó, ötödik kérdést Hidvéghi Balázs, a Fidesz pártigazgatója osztotta meg a Facebookon.
Az új nemzeti konzultáció kérdései tehát a következők lesznek:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
A konzultációt a Tisza-párt adókkal kapcsolatos tervei miatt indítja el a kormány.