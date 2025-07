Megverték a függetlenként induló fideszeseket Gárdonyban

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Gárdonyban a nyolc helyi egyéni választókerületből háromban tartottak időközi választást, amin a polgármestert is adó Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület (VITE) jelöltjei kettő kerületben is megverték a függetlenként induló fideszeseket. A választást azért kellett kiírni, mert a három választókerület Fidesz-KDNP-s képviselői lemondtak – írta a 24.hu.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!