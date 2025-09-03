Megy a trükközés a Harcosok Órája nézettségével?

A Telex szerint csúnyán besült az új fideszes kommunikációs csodafegyver, amikor elindult a Harcosok órája című online műsor, s aminek kulcsfontosságú szerepet szánt a Fidesz a nagy digitális honfoglalásban, a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök mellett. Most pedig a Facebook-videók nézettségét vizsgálta meg a lap, és meglepő következtetésekre jutott.

A napi interjúshow-ban a kormány legismertebb arcai adják egymásnak a kilincset a stúdióban, és az első héten milliós nézettsége volt – de a portál már egy hónapja is azt írta, hogy a valós érdeklődés ennek csak a töredéke lehetett, hirdetésekkel turbózták fel a nézettséget nagyjából a tízszeresére.

A Facebookon a videók nézettsége, és a rá érkező reakciók száma publikus, ezért készítettünk egy automatát, ami óránként rögzíti a videók éppen aktuális adatait. Augusztus 25-én hétfő hajnaltól egy héten át gyűltek az adatok, ezalatt négy Harcosok órája epizód jött ki: hétfőn Rétvári Bencével, kedden Szijjártó Péterrel, szerdán Takács Péterrel, és csütörtökön Bóka Jánossal.

Amikor Orbán Viktor Németh Balázsnál járt

Fotó: Youtube

Arra voltak kíváncsiak, hogyan alakul a videók nézettsége organikusan, a megjelenésük után, hogyan változik ez, amikor elindítják a hirdetéseket, és végül mi történik a hirdetések leállítása után. A nézettségi adatok jelenleg 125, 236, 214, és 138 ezret mutatnak, ez összesen több mint 700 ezer, ami elég komoly szám. El is magyarázzák, hogy jött össze ez a 700 ezer egy hét alatt.

A mintázat mind a négy videónál nagyon hasonló: reggel 7 és 8 között lemegy élőben az adás, aztán minimálban ketyeg a nézettség este nyolcig, akkor hirtelen megtáltosodik, két és fél napig száguld, aztán hirtelen megáll. Ám ha megnézi valaki, mikor futottak facebookos hirdetésben az adott videók, pontosan ezzel egybevágó időszakokat látunk. A Meta Ad Library adatai szerint Rétvári és Bóka adása hirdetésként 100–125 ezer alkalommal indult el, Szijjártóé 200–250 ezerszer, Takácsé 175–200 ezerszer. A négy videó a hirdetések előtt, 12 óra alatt jellemzően 7–8 ezres nézettséget szedett össze, a reklámok leállítása után pedig gyakorlatilag nullát.

Hogy milyen szinten a vásárolt forgalomra támaszkodik a Harcosok órája, azt szépen illusztrálja, hogy csütörtökön reggel 8:30 és 10:30 között, amikor Bóka epizódja még friss-ropogós volt, alig ért véget az élő adás, két óra alatt mindössze ezret emelkedett rajta a megtekintések mutatója. Eközben az előző napi adás 6300, a két nappal korábbi 7800, és még a három napos is 2100 nézőt húzott be a hirdetés miatt.

A lap további fejtegetéseit is érdemes elolvasni, igen tanulságos.