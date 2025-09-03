Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Közélet Fidesz Online világ, internetes média Politikai kommunikáció

Megy a trükközés a Harcosok Órája nézettségével?

mfor.hu

Furcsaságok láthatók a Fidesz egyik legújabb kommunikációs csatornáján. 

Telex szerint csúnyán besült az új fideszes kommunikációs csodafegyver, amikor elindult a Harcosok órája című online műsor, s aminek kulcsfontosságú szerepet szánt a Fidesz a nagy digitális honfoglalásban, a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök mellett. Most pedig a Facebook-videók nézettségét vizsgálta meg a lap, és meglepő következtetésekre jutott. 

A napi interjúshow-ban a kormány legismertebb arcai adják egymásnak a kilincset a stúdióban, és az első héten milliós nézettsége volt – de a portál már egy hónapja is azt írta, hogy a valós érdeklődés ennek csak a töredéke lehetett, hirdetésekkel turbózták fel a nézettséget nagyjából a tízszeresére.

A Facebookon a videók nézettsége, és a rá érkező reakciók száma publikus, ezért készítettünk egy automatát, ami óránként rögzíti a videók éppen aktuális adatait. Augusztus 25-én hétfő hajnaltól egy héten át gyűltek az adatok, ezalatt négy Harcosok órája epizód jött ki: hétfőn Rétvári Bencével, kedden Szijjártó Péterrel, szerdán Takács Péterrel, és csütörtökön Bóka Jánossal.

Amikor Orbán Viktor Németh Balázsnál járt
Amikor Orbán Viktor Németh Balázsnál járt
Fotó: Youtube

Arra voltak kíváncsiak, hogyan alakul a videók nézettsége organikusan, a megjelenésük után, hogyan változik ez, amikor elindítják a hirdetéseket, és végül mi történik a hirdetések leállítása után. A nézettségi adatok jelenleg 125, 236, 214, és 138 ezret mutatnak, ez összesen több mint 700 ezer, ami elég komoly szám. El is magyarázzák, hogy jött össze ez a 700 ezer egy hét alatt. 

A mintázat mind a négy videónál nagyon hasonló: reggel 7 és 8 között lemegy élőben az adás, aztán minimálban ketyeg a nézettség este nyolcig, akkor hirtelen megtáltosodik, két és fél napig száguld, aztán hirtelen megáll. Ám ha megnézi valaki, mikor futottak facebookos hirdetésben az adott videók, pontosan ezzel egybevágó időszakokat látunk. A Meta Ad Library adatai szerint Rétvári és Bóka adása hirdetésként 100–125 ezer alkalommal indult el, Szijjártóé 200–250 ezerszer, Takácsé 175–200 ezerszer. A négy videó a hirdetések előtt, 12 óra alatt jellemzően 7–8 ezres nézettséget szedett össze, a reklámok leállítása után pedig gyakorlatilag nullát.

Hogy milyen szinten a vásárolt forgalomra támaszkodik a Harcosok órája, azt szépen illusztrálja, hogy csütörtökön reggel 8:30 és 10:30 között, amikor Bóka epizódja még friss-ropogós volt, alig ért véget az élő adás, két óra alatt mindössze ezret emelkedett rajta a megtekintések mutatója. Eközben az előző napi adás 6300, a két nappal korábbi 7800, és még a három napos is 2100 nézőt húzott be a hirdetés miatt.

A lap további fejtegetéseit is érdemes elolvasni, igen tanulságos.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Milliárdokat vettek le szerda reggel Budapest számlájáról

Szerdán reggel 8:30-kor inkasszálták a főváros számláját, vagyis leemeltek 4,5 milliárd forintot róla. 

Pikó Andrásék segítenek az állam által pórul járt lakóikon

Saját forrásból, felújított önkormányzati lakásokkal oldanák meg a nyolcadik kerületben az NKE-bővítéssel kiszorulók lakhatását.

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Térgondnoki szolgálatot indít a Budapesti Közművek a főváros hat nagy forgalmú közterén. A tisztaságért és rendért felelős térgondnokok hajnaltól késő estig ügyelnek majd a tisztaságra.

Sztrájkkal indult a tanév a híres szentesi gimnáziumban

Az a közösség, amely évtizedek óta országos hírnevet szerzett Szentesnek, most megint a politikai önkény áldozata lehet.

Ezért ereszthettek szélnek négy Tisza-szigetet

Ezért ereszthettek szélnek négy Tisza-szigetet

Személyes sértettség állhat a háttérben.

Nagy előnyt mért a Tiszának a Fidesszel szemben egy újabb közvélemény-kutatás

Nagy előnyt mért a Tiszának a Fidesszel szemben egy újabb közvélemény-kutatás

A biztosan részt vevő pártválasztóknál 16 százalékponttal előzi meg a Magyar Péter által vezetett párt a kormányerőt a 21 Kutatóközpont adatai szerint. 

A vasárnapi kötcsei piknik egy fontos dologban még Tusványost és a Tranzitot is lekörözi

A Fidesz vasárnap az immár hagyományos kötcsei piknikkel rúgja be az őszi politikai évadot. Az esemény jelentőségét érzékelteti, hogy a fő szervező alapítvány – mely kuratóriumának tagja többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kövér László, az Országgyűlés elnöke – vagyona már nagyobb, mint a Tusványost vagy Tranzitot rendező szervezetekéi.

Újra feltűnt Hadházy Ákos a keddi tüntetéseken

Hadházy Ákos visszatért a szokásos tüntetéseihez

Az ellenzéki politikus az utóbbi időben inkább Hatvanpusztán tüntetett, de budapesti hívei közben is megtartották szokásos keddi tüntetéseiket.

Egymást érték a focimeccsek a héten

Rontott a Fradi: nem kap aranytojást tojó tyúkot az RTL

A 35. héten életjeleket mutattak a kereskedelmi csatornák, de a sporteseményeknél is akadtak izgalmak. 

Takács Péter feljelenti és pert indít Kulja András ellen

Takács Péter feljelenti és pert indít Kulja András ellen

Takács Péter egészségügyi államtitkár büntetőfeljelentést tett Kulja András, a Tisza párt európai parlamenti képviselője ellen, miután az politikai nyilvánosság előtt korrupcióval vádolta őt és családját.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168