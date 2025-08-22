1p
Közélet Mellár Tamás Tisza Párt

Mellár Tamás döntő lépésre szánta el magát

mfor.hu

Nem indul Mellár Tamás 2026-ban, a Tisza javára lép vissza.

Eldöntöttem, hogy nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson, és szavazóimat arra kérem, a Tisza Párt jelöltjét támogassák szavazataikkal a rendszerváltás érdekében

– nyilatkozta a Magyar Hangnak Mellár Tamás független országgyűlési képviselő.

A közgazdászprofesszor szerint nem szabad megosztani a szavazatokat az ellenzéki oldalon, és meggyőződése, hogy csak akkor sikerülhet leváltani a jelenlegi kormányt, ha egyetlen nagy tömb lép fel a Fidesz-KDNP tandemmel szemben, és erre a legnagyobb esélye a Tisza Pártnak van.

A közgazdászprofesszor a jelenlegi és az előző választási ciklusban is egyéni képviselőként nyert a Baranya 1-es egyéni országgyűlési választókerületben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sulyok Tamás bekeményített: ők nem magyar állampolgárok többé

Sulyok Tamás bekeményített: ők nem magyar állampolgárok többé

Állampolgárságokat vont vissza.

Két hónap alatt 177 milliót költött lejáratókampányra a kormány új szócsöve

Két hónap alatt 177 milliót költött lejáratókampányra a kormány új szócsöve

Túlszárnyalták a Fidesz-frakció és Orbán Viktor Facebook- és Instagram-költségeit.

Nem akármit intézett éjszaka egy tollvonással Orbán Viktor

Nem akármit intézett éjszaka egy tollvonással Orbán Viktor

Az új TEK központ nagyon fontos a kormánynak.

Karácsony Gergely: elöregedett a budapesti buszállomány, de a kormány hátráltatja az új beszerzéseket

Karácsony Gergely: elöregedett a budapesti buszállomány, de a kormány hátráltatja az új beszerzéseket

Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: a kormányhivatal kilenc autóbuszt rendelt kivonni a forgalomból, ezeket már 2021-ben lecserélték volna, de a kormány megtagadta az ehhez szükséges kormányengedélyt.

oroszkrém-torta

Frappáns választ adott a Kutyapárt Sulyok Tamás bejegyzésmódosítására

Az ellenzéki párt a köztársasági elnök a Munkácsot ért orosz rakétátamadással kapcsolatos reakcióját figurázta ki. 

Különös ok miatt módosíthatta bejegyzését Sulyok Tamás a munkácsi támadással kapcsolatban

Különös ok miatt módosíthatta bejegyzését Sulyok Tamás a munkácsi támadással kapcsolatban

Miért törölte ki az „orosz” szót utólag a bejegyzéséből a köztársasági elnök?

Vona Gábor

“Sumák, sunyi gátlástalanság” – nagyon kiakadt egy ellenzéki politikus az augusztus 20-i péterezésen

Vona Gábor szerint gyomorforgató volt a tűzijáték alatti szöveg, és súlyosan lelkibeteg nemzet vagyunk.

Magyar Péter nem fogta vissza magát, üzent Szijjártó Péternek is

Magyar Péter nem fogta vissza magát, üzent Szijjártó Péternek is

A Tisza Párt elnöke is reagált a munkácsi támadásra.

Dobrev Klára: Putyin menjen a pokolba, és vigye magával Orbán Viktort is!

Dobrev Klára: Putyin menjen a pokolba, és vigye magával Orbán Viktort is!

Kemény üzenet a DK elnökétől Munkács után.

Megszólalt Sulyok Tamás a Munkács elleni orosz légicsapásról

Megszólalt Sulyok Tamás a Munkács elleni orosz légicsapásról

Mielőbbi gyógyulást és békét kíván az államfő.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168