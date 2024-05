Menczer Tamás már saját pártján belül is háborúpárti elhajlókat talált, és elárulta, hogyan nevezte Magyar Pétert még fideszes korában

Nem hazudtolta meg magát Menczer Tamás a Fidesz-KDNP erős kijelentéseiről ismert kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Miután arról beszélt, hogy az európai parlamenti választás legfontosabb kérdése, hogy "Európa háborúba megy, vagy béke lesz", kitért egy friss ügyre is.

Menczer Tamás ugyanis megdöbbent azon, hogy Piliscsabán a KDNP-s polgármester az iskola mellől el akarja távolítani a Stop háború! feliratú plakátot. Ez a plakát ugyanis közterületen teljesen jogszerűen lett elhelyezve, és a gyerekekre nem a plakát, hanem a háború jelent veszélyt - mondta.

Hozzátette, Piliscsabán a helyi baloldali, háborúpárti önkormányzati politikusok támadták meg a plakátot, és a helyi KDNP-s polgármester a fideszes választókerületi elnökkel, Czuczor Gergellyel együtt "összecsinálta magát", és teljesítette azt a parancsot, amit a helyi háborúpárti baloldali politikusok kiadtak. Ez szégyen

- jelentette ki Menczer Tamás.

Ha valaki a háborúpárti baloldali politikusokat akarja kiszolgálni, akkor át kell állni, van erre példa, ott van Magyar Péter - közölte, majd a Tisza Párt listavezetőjéről is volt mondanivalója.

Kapcsolódó cikk Nagyot akar villantani a Fidesz Magyar Péternek és Brüsszelnek, a "világ legnagyobb" demonstrációjára készülnek Minden idők legnagyobb békemenetére készül a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA), ami "bizonyságtétel, tanúságtétel is lesz" - közölte ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az alkotmányjogász elmondta, a június 1-jei esemény annyiban mindenképpen más lesz az eddigiekhez képest, hogy új útvonalon, új helyszínen tartják meg, a "béke szigete" szimbóluma alatt zajlik. A demonstrációra 11 órától várják majd a résztvevőket a gyülekezőhelyen, a Lánchíd pesti oldalán, onnan indul a menet 13 órakor a Margitszigetre. A szóvivő elmondta: talán még soha nem kaptak ilyen sok visszajelzést a fővárosból, vidékről és a külhoni magyarság részéről. Úgy fogalmazott, hogy a jelzésekből hatalmas erő árad, és reményei szerint a tömeg önmagában is megtestesíti majd ezt az erőt. Ennek több oka van, de főként az, hogy az emberek csak a magyar miniszterelnökben bíznak, hogy Magyarországot kívül tudja tartani a háborúból - tette hozzá. Arra a kérdésre, van-e olyan szándék, hogy a kormánypártok szimpatizánsai is szerveznek egy nagy demonstrációt, megmutatva, milyen sokan vannak, többen, mint Magyar Péter támogatói, Lomnici Zoltán közölte: "egy kisebbségi komplexusból táplálkozó és a bosszú által éltetett politikai méregtelenítő kúrát" nem nevezne kampánykörútnak. Magyar Péter "háborúpártiságát" pedig azzal támasztotta alá, hogy egy lengyel lapnak azt nyilatkozta, az oroszoknak ki kell vonulniuk a Krímből. A CÖF-CÖKA szóvivője szerint egyre feljebb teszik a lécet az európai politikusok a háborús pszichózis jegyében, emellett van egy polgárháborús hangulat irányába történő elmozdulás, "és ennek az érintett politikuspalánta azért egy zászlóvivője". Lomnici Zoltán hozzátette: ennek a pszichózisnak, gyűlöletkampánynak, polgárháborús hangulatnak esett áldozatául a szlovák miniszterelnök Szlovákiában. A szóvivő közölte, a békemenetre mindenkit várnak, pártpolitikai hovatartozás, ideológiai kötöttségek nélkül, ez alapvetően pártpolitikán túlmutató kérdés. Kifejtette: amikor azt mondja, hogy a békemenet ebben az időszakban valószínűleg a világ legnagyobb ilyen megmozdulása lesz, az nem túlzás. Az Európai Unió helyzetét tekintve elkeserítő, "hogy sehol máshol vagy nem hagynak ilyen megmozdulást megvalósítani, vagy egyszerűen nincs az a tömegigény, hogy beszorítsák a saját politikusaikat az emberek egy békepárti álláspontba" - fogalmazott. Lomnici Zoltán azt mondta, június 1-jén olyan tömegre számít, hogy már nem lesz értelme a számháborúnak, és "amelynek a hangja elhallatszik Brüsszelig".

Kitért arra, hogy az elmúlt napokban Magyar Péter vért izzadva próbálta bizonyítani, hogy a Fideszben "belső körös" ember volt. Az igazság azonban az, hogy egy "potyautas" volt, a felesége, Varga Judit néha elvitte rendezvényekre, ott

"fogta a felesége szoknyáját, ilyenkor nem volt olyan bátor, mint otthon", és amikor úgy gondolta, hogy fontos ember közelébe ért, akkor ott "sündörgött és dörgölőzött". Őszintén szólva, mi "Vargánénak" hívtuk - fűzte hozzá.

(via MTI)