Menczer Tamás semmit sem tagadott, beismerés lenne?

Kocsis kijelentése után a kormánypárti Magyar Nemzet is írt az ügyről, és azt állította, hogy „értesüléseik szerint” az ukrán titkosszolgálati akció részeként a Direkt36 egy lejárató videót készít. A lap nem részletezte, mire alapozza ezt az állítást, de megkérdezte a Direkt36-ot, hogy kaptak-e ukrán támogatást. A Direkt36 erre reagálva közölte, hogy „a kormánypárti újság állításaiból egy szó sem igaz” és hogy minden tartalmuk, így a dokumentumfilm is, a szerkesztőség munkájának eredménye.

Kocsis nem mutatott be bizonyítékokat, de azt mondta, hogy a titkosszolgálatok tájékoztatták a bizottságot arról, hogy az ukrán állam magyar és külföldi újságírók segítségével próbálja lejáratni a miniszterelnököt.

Kapcsolódó cikk Kocsis Máté köszöni az aggódást, cserébe kioktatja az ellenzéket és a sajtót is Nyugodtan beszélhetett az „ukrán befolyásolási kísérletről”, ez erről szóló információkat egész véletlenül nem titkosították.

Nyílt válaszban reagált Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Telex megkeresésére, amelyben arról kérdezték, mire alapozza, hogy ukrán pénzből készült a Direkt36 dokumentumfilmje, ha ezt az oknyomozó újság már cáfolta. Menczer először Facebook-posztban válaszolt, majd ezt emailben is eljuttatta a Fidesz sajtóosztálya a Telexnek.

