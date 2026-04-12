Menczer Tamás, Vitályos Eszter és Tuzson Bence is vesztésre áll

A kormányszóvivő és egy miniszter is vesztésre áll Pest vármegyében, amely a jelenlegi, alacsony feldolgozottság mellett úgy tűnik, hogy teljes egészében a Tisza színeibe borult.
Pest vármegye, 01. számú egyéni választókerület – székhely: Érd (feldolgozottság: 29,17 százalék)
- Jelencsik József (Tisza Párt) – 58,38 százalék
- Kardosné Gyurkó Katalin (Fidesz-KDNP) – 33,53 százalék
Pest vármegye, 02. számú egyéni választókerület – székhely: Budaörs (feldolgozottság: 37,50 százalék)
- Pósfai Gábor (Tisza Párt) – 61,75 százalék
- Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) – 31,21 százalék
Pest vármegye, 03. számú egyéni választókerület – székhely: Pilisvörösvár (feldolgozottság: 8,22 százalék)
- Bujdosó Andrea Anna (Tisza Párt) – 58,93 százalék
- Menczer Tamás (Fidesz-KDNP) – 33,37 százalék
Pest vármegye, 04. számú egyéni választókerület – székhely: Szentendre (feldolgozottság: 21,95 százalék)
- Tóthmajor Balázs (Tisza Párt) – 55,29 százalék
- Vitályos Eszter (Fidesz-KDNP) – 37,22 százalék
Pest vármegye, 05. számú egyéni választókerület – székhely: Dunakeszi (feldolgozottság: 29,58 százalék)
- Miskolczi Orsolya (Tisza Párt) – 59,94 százalék
- Tuzson Bence (Fidesz-KDNP) – 32,35 százalék
Pest vármegye, 06. számú egyéni választókerület – székhely: Gödöllő (feldolgozottság: 17,57 százalék)
- László Endre Márton (Tisza Párt) – 61,30 százalék
- Hankó Balázs (Fidesz-KDNP) – 31,60 százalék