Véget ér az Orbán-rendszer vagy újra behúzza a Fidesz? Percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

Menczer Tamás, Vitályos Eszter és Tuzson Bence is vesztésre áll

Több ismert fideszes politikus vesztésre áll.

A kormányszóvivő és egy miniszter is vesztésre áll Pest vármegyében, amely a jelenlegi, alacsony feldolgozottság mellett úgy tűnik, hogy teljes egészében a Tisza színeibe borult.

Pest vármegye, 01. számú egyéni választókerület – székhely: Érd (feldolgozottság: 29,17 százalék)

  • Jelencsik József (Tisza Párt) – 58,38 százalék
  • Kardosné Gyurkó Katalin (Fidesz-KDNP) – 33,53 százalék

Pest vármegye, 02. számú egyéni választókerület – székhely: Budaörs (feldolgozottság: 37,50 százalék)

  • Pósfai Gábor (Tisza Párt) – 61,75 százalék
  • Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) – 31,21 százalék

Pest vármegye, 03. számú egyéni választókerület – székhely: Pilisvörösvár (feldolgozottság: 8,22 százalék)

  • Bujdosó Andrea Anna (Tisza Párt) – 58,93 százalék
  • Menczer Tamás (Fidesz-KDNP) – 33,37 százalék

Pest vármegye, 04. számú egyéni választókerület – székhely: Szentendre (feldolgozottság: 21,95 százalék)

  • Tóthmajor Balázs (Tisza Párt) – 55,29 százalék
  • Vitályos Eszter (Fidesz-KDNP) – 37,22 százalék

Pest vármegye, 05. számú egyéni választókerület – székhely: Dunakeszi (feldolgozottság: 29,58 százalék)

  • Miskolczi Orsolya (Tisza Párt) – 59,94 százalék
  • Tuzson Bence (Fidesz-KDNP) – 32,35 százalék

Pest vármegye, 06. számú egyéni választókerület – székhely: Gödöllő (feldolgozottság: 17,57 százalék)

  • László Endre Márton (Tisza Párt) – 61,30 százalék
  • Hankó Balázs (Fidesz-KDNP) – 31,60 százalék

Elképesztőt fordult 4 év alatt Bács-Kiskun, ismert Fidesz-KDNP-s politikusok buktak el

Bács-Kiskun vármegye mind a 6 országos egyéni választókerületében vezet a Tisza jelöltje, 70 százalék feletti feldolgozottság mellett. Négy éve itt tartolt a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor: A kormányzás felelősségét nem nekünk adták

A leköszönő miniszterelnök szerint a választás eredménye egyértelmű.

