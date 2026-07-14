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Közélet kreatív ipar, divatipar Orbán Ráhel

Menekülnek bombabiztos állásaikból a NER-vállalkozói: azonnali hatállyal felmondott Orbán Ráhel barátnője

mfor.hu

Jakab Zsófia vezérigazgatóként és miniszteri biztosként havonta összesen 3 és fél millió forintot keresett.

Azonnali hatállyal felmondott Orbán Ráhel barátnője, az állami divatügynökség vezetője – a hírt a 444.hu vette észre. 

„Közel tíz év után lezárul számomra egy meghatározó szakmai korszak, amelyet a magyar divat-, design- és kreatívipar fejlesztésének szenteltem”, – írja Instagram-oldalán Jakab Zsófia, a Creative Hungary, korábbi néven Magyar Divat & Design Ügynökség eddigi vezetője, aki már húszéves barátságot ápol Orbán Ráhellel.

Jakab Zsófia hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban konstruktív és megfelelő kommunikáció kialakítására törekedett az új tulajdonosi joggyakorlóval, hiszen szerinte vezérigazgatóként feladata és egyben felelőssége a működés biztosítása, valamint a jogszabályi előírások teljes körű betartása.

„Az elmúlt hetekben azonban olyan helyzetbe kerültem, amelyben ezt a feladatomat felelősen már nem tudom ellátni, ezért tegnap benyújtottam az azonnali hatályú felmondásomat” – írja Jakab Zsófia. 

Jakab Zsófia 2018 óta volt a Magyar Divat & Design Ügynökség (ma már Creative Hungary) vezérigazgatója, 2024-ben pedig kinevezték a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztosnak is. Utóbbi pozíciójában feladatai közé tartozott a nemzetközi vállalkozások Magyarországra csábítása, a hazai kreatívipari ágazatok külföldi érvényesülésének segítése és versenyképességének növelése. A kormányváltás után a terület a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz került, a tárca gyakorolja a tulajdonosi jogokat is a Creative Hungary felett. Az RTL Híradó márciusi riportja szerint Jakab Zsófia vezérigazgatóként és miniszteri biztosként havonta összesen 3 és fél millió forintot keresett.

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