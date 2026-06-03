Menesztették a budapesti rendőr-főkapitányt, mutatjuk, ki ült a helyére

Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette a budapesti rendőr-főkapitányt, Terdik Tamást – áll a minisztérium közleményében. A felmentés már keddi, június 2-ai hatállyal megtörtént.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vezetésével Baricska Norbert Tamás rendőrezredest bízta meg a belügyminiszter. Baricska június 3-a szerdától, tehát a mai napon veszi át a budapesti rendőrség irányítását.

Múlt héten számoltunk be arról, hogy Magyar Péter a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját, Hajdu Jánost is felmentette.