Mennybe ment az RTL, évtizedes rekord dőlt meg a budapesti BL-döntőn

A négynapos munkahéten a kereskedelmi tévék nem változtattak a felálláson a hétköznapi főműsoridőben. Így az RTL-en ezúttal is a The Floor vetélkedő nyitotta a programot, amely a teljes lakosság körében átlagosan 329 ezer nézőt érdekelt. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 160 ezren nézték mintegy 13,9 százalékos közönségarány mellett – ezzel nagyjából az előző héten elért szintet tartotta a vetélkedő. A program második felében a csatorna ismétléseket adott, ezek néhány százezres nézettségig jutottak a teljes lakosság körében.

A TV2-n ismét a régiségkeresős, hagyományosan stabilan teljesítő Kincsvadászok kapta a műsorsáv első felét, ez átlagosan 515 ezer nézőt érdekelt, amellyel elégedett lehet a csatorna. A 18-59 évesek körében szintén nem lehetett ok a panaszra, a 170 ezres nézőszám a 15 százalékos közönségarány mellett elegendő volt a győzelemre az adott idősávon belül.

A csatorna emellett az Újratervezés számainak is örülhetett, a lakásfelújítós műsor új évadja a rendkívül késői, fél 11-es kezdés ellenére is 247 ezres nézettséget hozott, ami jó eredmény.

Egy focimeccs mind felett?

Nagyon kevésen múlt, hogy nem született éves nézettségi rekord a 22. héten, ami a nyári tévés uborkaszezon fényében különösen nagy eredmény. A magyar tévénézőket ugyanis szokatlanul nagy arányban hozta lázba a hazai rendezésű, Budapesten szombat este hattól tartott PSG-Arsenal Bajnokok Ligája-döntő, amely végül tizenegyesekkel hozta a francia csapat címvédését. A 2026-os év összességében második legjobb nézettségét hozó, a héten brutálisan mindkét szegmenst letaroló meccs számai így alakultak:

a teljes lakosság körében 1,43 millióan nézték az összecsapást, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 705 ezer néző és 54,1 százalékos közönségarány volt a mérleg.

Az RTL közleményében ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy korábbi BL-döntők tekintetében kiugróan jó számokat hozott a hazai rendezésű meccs. Mint írták, a meccs elérése közel 2,5 millió fő volt, ami duplája a legutóbbi évek döntőinek. Ez a közvetítés 1997 óta, azaz 29 éve a legnézettebb Bajnokok Ligája-döntő volt a teljes népesség körében.

A BL-döntő tényleg mindent vitt

Végül a sportesemények körében akadt még egy mérkőzés, amely felfért a toplistára. Az UEFA Konferencia Liga döntőjében az angol Crystal Palace 1-0-ás győzelmet aratott a spanyol Rayo Vallecano felett, mindezt 148 ezren látták a készülékek előtt.

Ez történt hétvégén

Szombaton tehát a Bajnokok Ligája csúcsmérkőzése toronymagasan kiemelkedett a mezőnyből, így a nap egyértelmű győztesének az RTL mondhatta magát. A TV2-n párhuzamosan futó Indul a bakterház filmnek így mindössze 297 ezres nézettség jutott a teljes lakosság körében.

Vasárnap az RTL ismét A renitens című saját gyártású sorozatával készült, amit 391 ezren néztek, így az előző heti eredményhez képest erősödni tudott. A TV2 a Kincsvadászok – VIP változatával várta a nézőket, ez a teljes lakosság körében 457 ezer főt érdekelt.

Nem volt kérdés a heti végeredmény

Olvasóinkat sem fogja meglepni, hogy a 22. héten egyértelműen az RTL javára billent a mérleg a kereskedelmi tévék harcában: a 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a csatorna 20,6 százalékos közönségarányt ért el, szemben a TV2 13,3 százalékával.