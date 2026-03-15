Mennyit tesznek zsebre az állami kitüntettek?

A március 15-i ünnep alkalmából kiosztott állami kitüntetésekhez pénzjutalmak is járnak, ezek összegét gyűjtötte össze a hovege.hu.

A legnagyobb összeget, az éves átlagkereset hatszorosát,nagyjából 35 millió forintot a Kossuth-díjjal kitüntettek kapják.

Ennek kétszerese jár a művészek számára fenntartott Kossuth-nagydíjjal kitüntettek számára.

Az érdemes művészek a mindenkori Kossuth-díj felét, és még havi juttatást is kapnak, amelynek jelenlegi összege 290 ezer forint.

Jóval kisebb összeget kapnak a Jászai Mari-díjaosk (1,16 millió forintot), illetve a Máté Péter-díjasok (1,2 millió forint).