Mentőövet dobnának a Pride-nak

Amely lap egyúttal azt írja , Kádár Tamás, a Sziget ügyvezetője a Príma Szovjet Gépkocsi podcastjában egy, a Pride esetleges betiltásáról szóló kérdésre válaszolva: „föl fogjuk ajánlani a Pridenak, hogy legyen nálunk”. A Szigeten idén is lesz Magic Mirror-sátor –tette hozzá.

A szervezők úgy reagáltak akkor, hogy „Pride volt. Pride van. Pride lesz”, és kiállt a rendezvény mellett Karácsony Gergely főpolgármester és Soproni Tamás VI. kerületi polgármester is – idézte fel a Telex.

Orbán Viktor a február 22-i évértékelőjében mondta azt: „azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével! Kidobott pénz és idő”, és arról is beszélt, hogy az alkotmányba beleírják, hogy az ember vagy férfi, vagy nő.

