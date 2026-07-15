Méregdrága vb-döntő: 45 millió forintos jegyeket is árulnak az üzérek

A jegyértékesítő platformok vb-döntőre szóló kínálatát böngészve sokkoló számok fogadják a szurkolókat. A luxusszolgáltatásokat is tartalmazó Pitchside Lounge szektorokba a belépők ára 108 792 dollár és 128 133 dollár (körülbelül 34 millió és 40,4 millió forint) között mozog darabonként. De még a kapuk mögötti, alacsonyabban fekvő szektorokért is simán elkérnek 91 860 dollár és 109 851 dollár (mintegy 29 millió és 34,7 millió forint) közötti összegeket a brókerek.

Ezek a spekulatív árak messze felülmúlják a józan ész határait. A nemzetközi elemzések szerint ráadásul a külső oldalakon (például a hivatásos brókercégeket kiszolgáló GoTickets felületén) sokszor olyan „spekulatív” jegyeket hirdetnek, amelyek fizikailag még nincsenek is az eladó birtokában. Az eladók csupán arra játszanak, hogy a meccsig olcsóbban megszerzik őket.

A FIFA hivatalos oldalán a cikk megírásának pillanatában, vagyis július 15-én, szerdán délután egyébként már csak két Pitchside Lounge-ba szóló jegyet találtunk (az összes többi jegy tehát elvileg elkelt a döntőre), ezek darabját 56 750 dollárért, vagyis csaknem 18 millió forintért árulták.

A legjobb helyekre ennyiért árulja a FIFA a jegyet

Fotó: Klasszis Média

Hogyan lehet ennél olcsóbban jegyhez jutni?

Bár az árak ijesztőek, léteznek sokkal „pénztárcabarátabb” hivatalos alternatívák, mivel a FIFA folyamatosan próbálja letörni a jegyüzérek piacát.

A szövetség hivatalos viszonteladói felülete. A legbiztonságosabb és legolcsóbb opció a FIFA Official Resale Marketplace. Ezen a platformon a szurkolók közvetlenül egymás között, a FIFA által maximalizált és ellenőrzött árakon adhatnak-vehetnek belépőt, elkerülve a külső brókeroldalak 15-30 százalékos extra profitját és jutalékait.

Utolsó pillanatos FIFA-blokkok. Nem reménytelen a helyzet a hivatalos elsődleges piacon sem. A Bleacher Report beszámolója szerint a FIFA váratlanul felszabadított egy nagyobb, mintegy 1200 darabos újabb jegyblokkot a döntőre. Ezeket az eredeti, fix 7 380 dolláros (2,3 millió forintos) áron tették elérhetővé, ami azonnali árcsökkenési hullámot indított el a külső feketepiacokon is.

Kapcsolódó cikk Amerika újabb diadala: rekordhosszú lehet a szünet a foci-vb döntőjében 20-25 perc a szokásos 15 helyett.

Miért drágább az egyik elődöntő, mint a másik?

A torna előrehaladtával a „sportszakmai eredmények” és a szurkolói csoportok elhelyezkedése drasztikusan átformálta a jegyárakat. Az Al Jazeera friss piaci elemzése rávilágított, hogy hatalmas ár-szakadék alakult ki a két elődöntő között.

Míg a keddi Franciaország–Spanyolország dallasi összecsapásra a jegyárak 26 százalékot zuhantak – így akár már 1 325 dollárért (nagyjából 415 ezer forintért) is lehetett belépőt találni –, addig a ma esti Argentína–Anglia atlantai mérkőzésre a legolcsóbb jegyek ára hirtelen 34 százalékkal megugrott, és elérte a 2 841 dolláros (csaknem 900 ezer forintos) minimumot.

Ennek oka az Észak-Amerikában tapasztalható elképesztő „Argentína-őrület”. A címvédő dél-amerikai csapatot hatalmas, fizetőképes spanyol ajkú szurkolótábor kíséri az Egyesült Államokon belül, ráadásul az angol válogatottal való történelmi rivalizálásuk olyan prémium eseménnyé emelte a meccset, amelyért a tehetősebb szurkolók hajlandóak szinte bármilyen összeget kifizetni.

Ezzel szemben az európai rangadó kevesebb helyi, utazni vágyó szurkolót mozgatott meg az Egyesült Államokban, így ott a kereslet megcsappanása azonnali árcsökkenést eredményezett.

Az Egyesült Államokban komoly szurkolótábora van az argentin válogatottnak

Fotó: Klasszis Média

Orbán Viktor kereskedelmi járattal utazott

A méregdrága torna hajrájára a politikai elit is tiszteletét teszi az Egyesült Államokban. Orbán Viktor volt miniszterelnök már szintén a helyszínen követi az összecsapásokat. A politikus ezúttal nem kormányzati különgéppel, hanem az Index cikke szerint menetrend szerinti kereskedelmi repülőjárattal utazott ki az Egyesült Államokba, a meccsbelépők megszerzésének háttere azonban még nem tisztázott.

A volt miniszterelnök közismerten nagy futballrajongó

Fotó: Klasszis Média

Ha a volt miniszterelnök saját zsebből, magánemberként fizette a családja és a maga belépőit, a FIFA hivatalos hospitality és VIP-csomagjainak árait figyelembe véve a kiadás könnyen elérhette a fejenkénti 7 380 és 32 970 dollár (azaz a 2,3 millió és 10,4 millió forint) közötti összeget – a másodpiaci, százezer dolláros luxusszektorokról nem is beszélve.

Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a volt miniszterelnök protokolláris tiszteletjeggyel, a FIFA vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos VIP-meghívottjaként van kint a mérkőzéseken. Ezzel kapcsolatban írásban kerestük Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét, ám megkeresésünkre a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Kapcsolódó cikk Újabb botrány: Orbán Viktorék csaknem 10 milliárdot adtak a választások előtt a határon túli focira Nem volt felső plafon.

Jótanácsok a vásárláshoz: így kerülik el az átveréseket a rutinos szurkolók

Aki most készül jegyet vásárolni a döntőre, annak az alábbi szigorú biztonsági szabályokat mindenképpen érdemes betartania, nehogy hamis vagy érvénytelen belépőért fizessen vagyonokat:

Kizárólag digitális jegy fogadható el: A 2026-os világbajnokságon nincsenek papíralapú vagy PDF formátumú jegyek. Minden hivatalos belépő kizárólag a hivatalos FWC2026 Mobile Tickets applikáción keresztül létezik, és csak azon belüli közvetlen transzferrel (küldéssel) adható át. Ha valaki e-mailben küldött vonalkódot vagy kinyomtatott papírt próbál értékesíteni, az biztosan csalás.

Óvakodni kell a spekulatív hirdetésektől: Külső gyűjtőoldalakon történő vásárlás esetén meg kell győződni róla, hogy az eladó garantálja-e a jegy azonnali vagy zárt határidejű átadását. Sokan csak a vevő pénzére várnak, hogy abból később próbáljanak meg jegyet szerezni – ha ez nem sikerül a mérkőzésig, a gyanútlan szurkoló belépő nélkül maradhat a stadion kapujában.

Érdemes használni a Deal Score mutatókat: Ha valaki mégis külső platformon (például a SeatGeeken) vásárol, javasolt figyelnie a beépített algoritmusok jelzéseit. A sárga vagy szürke „fair” feliratok azt mutatják, hogy a jegy túlárazott a valós értékéhez képest. Érdemes a zöld színű, „great” vagy „excellent” minősítésű ajánlatokat választani, mert azok tükrözik a leginkább reális piaci árat az adott szektorban.