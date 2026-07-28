Méregdrága volt az utolsó petíciós kampánya a Fidesz-kormánynak

Rekordot döntött a nemzeti petíció, bruttó 22,2 milliárd forintos költségeivel ez lehetett a magyar állam legdrágább „konzultációja” a Fidesz–KDNP kormányzása alatt – írja a 24.hu. A postázás január végén indult, a határidőt április 8-áig, az országgyűlési választás előtti napokig hosszabbították meg, az eredményt a leköszönő kormány fennállásának utolsó napján közölték.

Ez volt az a „petíció”, amivel az Ukrajnának szánt uniós források elköltése, az orosz–ukrán háború további finanszírozása és a rezsiárak háborúval összefüggő emelése ellen kívántak „tiltakozni”. Valójában az állami pénzből finanszírozott projekt reklámjai a Fidesz–KDNP választási kampányának narratíváját erősítették, az ellenzéket, illetve az ellenzékkel kapcsolatba hozott külföldi szereplők lejáratását szolgálták.