Méretes pakkot kaptunk: nagyot változott a magyarok élete

Július elsejétől azonban, ha a munkavállaló idénymunkára vagy alkalmi munkára több alkalommal létesít munkaviszonyt, ezek együttes időtartama egy naptári évben akkor is legfeljebb 120 nap lehet. Eddig tehát akár az egész évet végigdolgozhatta egy munkavállaló ezekben a foglalkoztatási formákban, csak négyhavonta más-más munkáltatónál. Mostantól azonban csak az számít, hogy a munkavállaló hány napot dolgozott egyszerűsített foglalkoztatásban, munkanapjai összeadódnak, tekintet nélkül a munkáltatóra.

Július 1-jétől senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában; havonta átlagosan 300 ezren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adóhivatal közleménye szerint ez az új eljárás védi a munkavállalót és adminisztrációs könnyítést is hoz, hiszen revizori ellenőrzés helyett a NAV figyelmeztetését követően van lehetőség a hiba javítására. Aki azonban ezt elmulasztja, ott a NAV büntet, és a jogsértő cégekre alkalmazottanként 100 ezer forintos bírság várhat.

2025. július 1-től a háziorvosok kötelező jelleggel, szerződés nélkül is kötelesek részt venni az ügyeleti rendszerben az egészégügyi alapellátást rendező törvény változása szerint, azaz már azelőtt is el kell látniuk a feladatot, mielőtt annak pontos feltételeit rendeznék az Országos Mentőszolgálattal.

Július elsejei újdonság, hogy a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) mentesül a személyi jövedelemadó (szja) alól. Hasonló szabályozás vonatkozik az örökbefogadói díjra is, amelyet a 2, illetve ikrek esetében 3 évesnél idősebb gyereket örökbefogadó szülők kapnak. A változtatás értelmében a csed és az örökbefogadói díj után sem tb-járulékot, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni, azonban a gyed esetében a 10 százalékos nyugdíjjárulék megmarad.

Kedden hatályba lépett a településvédelmi törvény, amellyel a kormány megadta a lehetőséget az önkormányzatoknak arra, hogy korlátozzák a településekre beköltözőket, így az önkormányzat például elővásárlási jogot kap, és feltételekhez kötheti a bejelentést, és például betelepülési adót is kivethet.

Szintén velünk marad a diákhitelekre vonatkozó kamatstop is, a 2024. december 31-ig megkötött szerződésekre vonatkozóan – az intézkedés hatályideje december 31.

Június 30-án lejárt volna, ám július elseje után is velünk marad a kamatstop – az erre vonatkozó bejelentést a legutóbbi Kormányinfón ejtette meg Gulyás Gergely. Az intézkedés a miniszter szavai szerint 1200 milliárd forint értékű hitelt érint, és 286 ezer családot. Most december 31-ig tolták ki.

A gyógyszergyártók, a nagykereskedők és a patikák is vállalták, hogy a 34 nagy forgalmú vény nélküli szabadáras és a 10 vényköteles nem támogatott készítmény esetében önkéntes ár- illetve árrés-korlátozást vezetnek be. A szereplők vállalták, hogy az érintett gyógyszerek árát önkéntesen a 2024. december 31-i szintre csökkentik és azt 2026 június végéig alkalmazzák.

Bár Magyarországon tombol a nyár, az új hónap is tartogatott újdonságokat, több ponton is jelentősen változott az életünk keddtől.

