Mérhető eredménye van a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásának

Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak – közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett keddi napi jelentésében a kormany.hu oldalon.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél.

A várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés kedden 7100 megawatt lehet. A paksi atomerőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium jelezte, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján a Balaton átlag vízállása 55 centiméter, hétfőn egy centimétert csökkent a tó vízszintje.

A Velencei tó vízállása 30 centiméter, amely hétfőn nem változott, és 23 centiméterrel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt.

A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál vasárnap 23 órakor 140 centiméter volt, hőmérséklete: 28,5 Celsius-fok.

„A harmadfokú hőségriasztás feltételei egyértelműen fennállnak, és a jelenlegi előrejelzés alapján hétfőig tartós, rendkívül erős, éjszaka is csak mérsékelten csökkenő hőterheléssel kell számolni” – áll a kormány jelentésében.

Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása alapján jelezte, hogy országosan 14 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium adatai alapján az extrém magas hőmérséklet miatt 15 vasútvonalon, valamint a H5-ös és a H7-es héveknél rendeltek el sebességkorlátozást.

A Belügyminisztérium közlése szerint a katasztrófavédelem egységei az előző jelentéstétel óta eltelt időszakban 86 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.