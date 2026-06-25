Merre tart a tisztítótűz? Kövesse velünk percről percre a kormányszóvivői tájékoztatót!

Az még kérdés, hogy érkezik-e vendég a tájékoztatóra. Múlt héten Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter beszélt a kormányülésen történt döntésekről.

De szóba kerülhet még például a képviselői ciklusokat szűkítő javaslat, a múlt heti EU-csúcs és a minisztériumok felállítása, vagy éppenséggel az aranykonvoj ügye is.

De így is számos bejelentenivaló lehet majd az eseményen. Például az, hogy a Magyar Péter által hétfőn a parlamentben meghirdetett „tisztítótűz” honnan hová halad majd. (A Tisztítótűz művelet egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.)

Az eredetileg 10.30-ra meghirdetett tájékoztató végül 15 órakor kezdődik. (Arról nincs hír, hogy milyen esemény miatt kellett elcsúsztatni a kezdést.)

Alkotmánymódosítás: 13 ezren szóltak már hozzá Alkotmánymódosítás: továbbra is várják a magyar emberek véleményét.

Vitézy Dávid is itt van A beruházási és közlekedési miniszter lapunk kérdésére válaszolva elmondta: az említett vonalakon 10-20 km/h sebességkorlátozást rendeltek el. Ilyenkor a sínek bőven 50 Celsius fok fölé emelkednek, ezért prevenciós intézkedések ezek. Ezekből késések keletkezhetnek, de ettől még nem omlik össze a menetrend. Vágányok fehérre festése: voltak kísérletek erre az olasz mintára, mert 4-6 fokkal hűti, és további pályákon is tesztelik, hogy kiterjesszék-e vagy sem. Balatoni vasútközlekedés: a klíma nélküli vonatokat ki kell vonni, és ha kell, az első osztályú hűtött helyeket is fel fogják ajánlani az utazóknak. Ha elakadna a melegben a vonat, a katasztrófavédelemmel szoros együttműködés van, hogy sürgősen segítsenek. A miniszterelnök szólt arról is, hogy több mint két hete elrendelte a kormány, hogy 3,6 milliárd forintból javítsák a klímahelyzetet a kórházakban. Ez folyamatban van, az Uzsokiban például (ahol épp ma járt Hegedűs Zsolt miniszterrel) 130 millióból történik ez, de rengeteg más intézményben is folyamatban van.

Munkatársunk kérdése a MÁV-járatokról Munkatársunk, Sipos Ildikó kérdése:: a vasútvonalakon hol vannak járatkorlátozások? A balatoni vasútközlekedést mennyiben befolyásolhatja a közlekedést? Valóban sebességkorlátozás a 80, és a 80C, a 100-as, a 110-es, a 115-ös vonalakon, és a héveknél (a H6 teljes vonalon például). A balatoni közlekedésnél kiegészítő kapacitásokkal készül a MÁV. Egy másik orgánumtól azt kérdezték, hogy a nemzetközi példákat tekintve az extrém hőség miatt milyen feltételeknek kell teljesülnie, hogy eseményeket töröljenek el? Egyelőre nincs olyan kritériumrendszer, ami ilyen típusú sürgős beavatkozást követelne - válaszolt Oroszi Beatrix. Hozzátette: például ha még lenne nálunk is iskola (mint Franciaországban), lehet, hogy elrendelnék. Abban bízik a kormány, hogy ha előre felkészülünk, akkor megelőzhetőek a hőség okozta nagyobb bajok. Már-már rendezvényszervezőnek számítok, ezért azt mondom, hogy nagyon veszélyes 40-41 fokos hőségben eseményeket megtartani. De a szervezők minden bizonnyal folyamatosan figyelnek, és ha akár ők, akár a hatóságok úgy látják, hogy be kell avatkozni, ez meg fog történni - mondta a miniszterelnök. A klímahelyzet fokozódásával kapcsolatban kitért arra is, hogy aVelencei-tónál jelenleg nem lehet mesterséges vízpótlást elrendelni egyik napról a másikra, erre fel kell készülni. De kisebb beavatkozásokat eszközölni fognak, amire sürgősen lehetőség nyílik. Energiafelhasználás: valószínűleg el fogjuk érni a csúcsot a hőségben, és számolnak vele, hogy bármikor intézkedéseket kell hozni.

Hajléktalanok helyzete Milyen intézkedéseket tervez a kormány a hajléktalanok megsegítésére? Oroszi Beatrix szerint a szociális munkásokra és az önkormányzatokra számítanak elsősorban, de másokat is arra kér, hogy amiben tud, segítsen az utcákon élőknek. A Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt krízisautói is járják az utcákat. "De jelenleg nem állnak rendelkezésre hűtött sátrak, ezeket be kell még szereznie az új kormánynak. És arra kér mindenkit, például a plazákat, hogy engedjék be őket hűsölni, vagy megmosni az arcukat a mosdóban" - tette hozzá Magyar Péter. Aszályhelyzet: ahogy tavaly, idén is nagyon súlyos a helyzet. De figyel a kormány az érintettek kártalanítására. De nem maradhat úgy a helyzet, mint most, nagyfokú fejlesztésekre van szükség Magyarországon, például az öntözőrendszer kiszélesítésére.

A hőséggel kapcsolatos irányítást Magyar Péter vezeti Magyar Péter a szót átvéve arról beszélt, hogy egy koordinációs testületet állítottak fel, amit ő maga irányít. A testületnek a főbb ágazati szervezetek képviselői a tagjai. Az egészségügyi miniszterrel együtt ma az Uzsoki Kórházban járt, ahol kellemes volt a hőmérséklet, de még itt is vannak megoldandó problémák. A területi bizottságok eligazítása is megtörtént. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe több csatornán is, például a kormány honlapján és Facebook-oldalán, de a miniszterelnök saját oldalán is. Hangsúlyozta a nemzeti összefogást, amire a Magyarország felé érkező hőkupola miatt lesz szükség. A vendéglátóhelyek, karitatív szervezetek, munkáltatók felé sincs kizárva, hogy kéréssel fordulnak, hogy segítsék a rászorulókat. Jelenleg kevés helyen van szükség vízkorlátozásra, de oda lajtoskocsikat irányítottak. Ha vízkorlátozásra lesz szükség, azt az önkormányzatok fogják bejelenteni. A szociális intézményeket ha szükség van, mobil klímával látják el. Krízisautók járják az országot. A Mentőszolgálatnál 7-8 százalékkal több megkeresés történt már eddig is. A Katasztrófavédelmet és a Honvédséget arra kérték, hogy legyenek jelen a legveszélyesebb eseményeken. Az államigazgatási szerveknél hétfőre és keddre home office-t rendeltek el, más munkáltatókat is arra kérnek, fontolják meg a rövidített és támogatott munkavégzést. Hétvégén Piliszszentkereszten rendkívüli kormányülést fognak tartani, de onnan is figyelik folyamatosan a hőséghelyzetet.

Új eseménykoordináló központ nyílt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója: adat- és intézkedési központként segítjük a hőségben a helyzetet. Eseménykezelő központ működünk, felkészítő-összehangoló munkát végzünk az önkormányzatoktól és egyéb intézményektől, szolgáltatókig minden, hogy ezt a nehéz időszakot hatékonyan túléljük. Mindig elérhető lesz valamennyi közigazgatási szerv rajtunk keresztül, de ez nem azonos a mentésirányítási rendszerrel. Mi összehangoljuk a szélsőséges terhelést. Vízosztó központok, párakapuk is működnek már. Hétvégén számos esemény lesz, ezek lebonyolítását is figyelemmel kísérik. A vasúti közlekedésnél szükség volt pályakorlátozásokra is már, itt is folytatják a vízosztási programot. Mindannyiunkon fog múlni, hogy az ország hogy éli túl a helyzetet. Erdélyi Krisztián tűzoltó parancsnok: az összes kollégám fel van készülve az extrém helyzet kezelésére. Több, mint 150 tűzoltó parancsnokság van az országban, amely készültségben áll. Elrendelték az országos tűzgyújtási tilalmat is, ennek ellenére mégis vannak tűzesetek. Ezeknek főleg emberi tevékenység az oka, ezért meg kell fogadni a tilalmat. Az önkéntesekre főleg hétvégén lehet számítani, de bárki, aki bajt észlel, hívja a 112-t.