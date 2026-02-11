1p
Közélet Magyar Péter Orbán Viktor Tisza Párt Utca embere Választás 2026 Videók

Merre visz a Tisza? Magyar Péter programjáról kérdeztük az utca emberét

Bózsó Péter - Havas Gábor - Izsó Márton

A Tisza Párt múlt szombaton meghirdette Működő és Emberséges Magyarország című választási programját, és nyilvánosságra hozta a 240 oldalas dokumentumot. Járókelőknek tettünk fel kérdéseket ezzel kapcsolatban.

A videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:

0:00 Beköszönés.

0:29 Hallottak-e a Tisza Párt választási programjáról, mit gondolnak róla?

01:56 Szükség van-e egyáltalán írott választási programra?

03:05 Mit tenne be feltétlenül egy ilyen programba?

05:24 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

Összes videós anyagunkért kattintson ide>>>

Ha csak hallgatni szeretné műsorainkat, itt megteheti: 

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megvan, mennyit kell aludni a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig

Megvan, mennyit kell aludni a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig

Március 14-én, szombaton indul a személyszállítás Budapest és Belgrád között, jelentette be Szijjártó Péter. A Budapest és a kínai nagyvárosok között közlekedő légijáratokat pedig jelentősen sűrítik.

Egyre esélyesebbnek tartják kormányfőnek Kapitány Istvánt a Polymarket fogadói

Egyre esélyesebbnek tartják kormányfőnek Kapitány Istvánt a Polymarket fogadói

Hirtelen megugrott Kapitány István kormányfői esélye a Polymarket internetes fogadóoldalon. Magyar Péter továbbra is a legesélyesebb, de múlt hét óta 2 százalékot veszített.

Több százezer forintot kaphatnak a rendőrök még ebben a hónapban

Több százezer forintot kaphatnak a rendőrök még ebben a hónapban

Február 28-ig megérkezik azoknak a számlájára bruttó 400 ezer forint, akik jogosultak Pintér Sándor szerdán bejelentett juttatására. Az biztos, hogy a rendőrség rendvédelmi igazgatási alkalmazottai fognak pénzt kapni.

A nagy ő legyőzhetetlen? Stohl András bombát robbantott a TV2-n

A 6. hét nézettségi adataiban akadt egyértelmű győztes.

Beérkeztek a Rákosrendező pályázat tervei

Beérkeztek a Rákosrendező pályázat tervei

Megjöttek a volt vasút pályaudvar megújítására kiírt nemzetközi tervpályázat második fordulójának végleges pályaművei.

Megjelent a Lakhatási Minimum a 2026-os országgyűlési választásokra

Megjelent a Lakhatási Minimum a 2026-os országgyűlési választásokra

A Lakhatási Koalíció szervezetei február 10-én nagy sajtóérdeklődés mellett mutatták be a 2026-os választásokra frissített Lakhatási Minimumot. A szakpolitikai javaslatcsomagban támpontot adnak minden, az április 12-i parlamenti választáson induló jelöltnek és jelöltállító szervezetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen lakáspolitikai gondolkodás és konkrét lépések segítenek kiutat találni a jelenlegi lakhatási válságból.

A köztársasági elnök félreáll szolidaritási-adó ügyben

A köztársasági elnök félreáll szolidaritási adó ügyben

Sándor-palota kinyilvánította, hogy az államfő nem vizsgálhatja felül a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangját.

Szijjártó Péter beperli a Telexet

Szijjártó Péter beperli a Telexet

A külgazdasági és külügyminiszter azt sérelmezi, hogy az újság – állítása szerint – nem kérdezte meg mielőtt hazugságot írt róla.

Idén is hazánk a legkorruptabb európai ország – a friss felmérés szerint

Idén is hazánk a legkorruptabb európai ország – a friss felmérés szerint

Zsinórban negyedszer lett az EU legkorruptabb állama Magyarország, ezúttal nem egyedül, hanem Bulgáriával holtversenyben.

Pilisjászfalu zászlaja

Lázad Pilisjászfalu a tervezett akkumulátorhulladék-feldolgozó ellen

Tüntetést szerveznek helyi civilek, miután kiderült, hogy az NT Recycling Kft. lítiumion-akkumulátor gyártási hulladékokat feldolgozó üzem létesítését tervezi.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168