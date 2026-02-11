Merre visz a Tisza? Magyar Péter programjáról kérdeztük az utca emberét

A Tisza Párt múlt szombaton meghirdette Működő és Emberséges Magyarország című választási programját, és nyilvánosságra hozta a 240 oldalas dokumentumot. Járókelőknek tettünk fel kérdéseket ezzel kapcsolatban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!