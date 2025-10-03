Mészáros Lőrinc az első helyről is szintet lépett a leggazdagabb magyarok listáján

1749,1 milliárd forint – ekkora Mészáros Lőrinc vagyona a Forbes legfrissebb számítása szerint . A felcsúti vállalkozó főként az Opus Global Nyrt. és az energetikai portfólió kiemelkedő teljesítménye miatt tudott nyereséget elérni az elmúlt évben. Az autópálya-koncessziók és a V-Híd Zrt. szintén jelentős növekményt hoztak, és az MBH Bank terjeszkedése is hozzájárult az első hely megerősítéséhez – írja a lap.

A második helyen Veres Tibor áll 756,4 milliárd forintos vagyonnal. A Wallis-csoport és a Wing Ingatlan tulajdonosa főként külföldi terjeszkedéssel lépett előre. A Wing a német és a lengyel ingatlanpiacon is meghatározó szereplő, az AutoWallis pedig több nagy akvizíciót zárt 2024 során.

Csányi Sándor 752,9 milliárd forinttal áll a dobogón. Az OTP Bank tavaly először ért el ezermilliárd forint feletti profitot, amihez szintén nagyban hozzájárult a bankcsoport külföldi jelenléte. A rekordmértékű, 1076 milliárdos nyereségből csak 270 milliárdot adott a hazai üzletág. A bank mellett a Bonafarm-csoport és a Budai Egészségközpont is meghatározó részét teszi ki Csányi vagyonának.

A negyedik helyen Felcsuti Zsolt található, akinek 524,4 milliárd forintja van. Az alkatrész- és szerszámgyártással, valamint iparcikk-nagykereskedelemmel foglalkozó MPF-csoport tulajdonosának bevétele 95 százalékban külföldről érkezik.

Szíjj László lett az idei listán az ötödik, 416,1 milliárd forinttal. A Duna Aszfalt Zrt. első embere Romániában, Csehországban és Lengyelországban is felvásárlásokat kötött az elmúlt évben.

Az első tízben 300-350 millliárd forint közötti vagyonnal megtaláljuk Gattyán Györgyöt, Jellinek Dánielt, a Semilab-tulajdonos Pavelka Tibort, Jászai Gellértet, és Széles Gábort is. Az építőiparban és a kaszinóvilágban uralkodó Garancsi István 295,5 milliárd forintos vagyonával tehát nem fért be a top 10-be.

A magyarországi szupergazdagok listájára a belépő szint 65,9 milliárd forint volt.