Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Bonafarm Duna Aszfalt Opus Global Nyrt. OTP V-Híd Wallis Wing Csányi Sándor Gattyán György Jászai Gellért Jellinek Dániel Mészáros Lőrinc Széles Gábor Szíjj László

Mészáros Lőrinc az első helyről is szintet lépett a leggazdagabb magyarok listáján

mfor.hu

A magyarországi szupergazdagok listáján Mészáros Lőrinc közel ezermilliárd forintos különbséggel áll az első helyen. A belépő 65,9 milliárd forint volt, a tíz leggazdagabb magyarnak pedig egyenként legalább 300 milliárd forintos vagyona van.

1749,1 milliárd forint – ekkora Mészáros Lőrinc vagyona a Forbes legfrissebb számítása szerint. A felcsúti vállalkozó főként az Opus Global Nyrt. és az energetikai portfólió kiemelkedő teljesítménye miatt tudott nyereséget elérni az elmúlt évben. Az autópálya-koncessziók és a V-Híd Zrt. szintén jelentős növekményt hoztak, és az MBH Bank terjeszkedése is hozzájárult az első hely megerősítéséhez – írja a lap.

A második helyen Veres Tibor áll 756,4 milliárd forintos vagyonnal. A Wallis-csoport és a Wing Ingatlan tulajdonosa főként külföldi terjeszkedéssel lépett előre. A Wing a német és a lengyel ingatlanpiacon is meghatározó szereplő, az AutoWallis pedig több nagy akvizíciót zárt 2024 során.

Csányi Sándor 752,9 milliárd forinttal áll a dobogón. Az OTP Bank tavaly először ért el ezermilliárd forint feletti profitot, amihez szintén nagyban hozzájárult a bankcsoport külföldi jelenléte. A rekordmértékű, 1076 milliárdos nyereségből csak 270 milliárdot adott a hazai üzletág. A bank mellett a Bonafarm-csoport és a Budai Egészségközpont is meghatározó részét teszi ki Csányi vagyonának.

A negyedik helyen Felcsuti Zsolt található, akinek 524,4 milliárd forintja van. Az alkatrész- és szerszámgyártással, valamint iparcikk-nagykereskedelemmel foglalkozó MPF-csoport tulajdonosának bevétele 95 százalékban külföldről érkezik. 

Szíjj László lett az idei listán az ötödik, 416,1 milliárd forinttal. A Duna Aszfalt Zrt. első embere Romániában, Csehországban és Lengyelországban is felvásárlásokat kötött az elmúlt évben.

Az első tízben 300-350 millliárd forint közötti vagyonnal megtaláljuk Gattyán Györgyöt, Jellinek Dánielt, a Semilab-tulajdonos Pavelka Tibort, Jászai Gellértet, és Széles Gábort is. Az építőiparban és a kaszinóvilágban uralkodó Garancsi István 295,5 milliárd forintos vagyonával tehát nem fért be a top 10-be.

A magyarországi szupergazdagok listájára a belépő szint 65,9 milliárd forint volt.

Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

A befektetők arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb piaci versenyben vehetnek részt.

Orbán: Miért kéne más sorsát, mint egy rossz gúnyát, magunkra venni?

Ukrajna uniós csatlakozásáról, az Európai Unió háborús stratégiájáról, és a népességfogyásról beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel.

Bevallotta az Európai Bizottság, pénzhez juthat Magyarország

Hozzájuthatunk a befagyasztott uniós támogatás egy részéhez 

Orbán Viktor bejelentette: aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen

A kormányfő ki akar maradni a háborúból.

A CATL miatt bezár a kormány egy szépen felújított vasúti mellékvonalat

A kínai akkumulátorgyár számára kell a vasútvonal helye. Az új nyomvonal rég megvan, de mint oly sok más vasúti beruházás kapcsán, Lázár János minisztériuma ezügyben sem csinált semmit és nem folytatta a megkezdett munkát az elmúlt években – panaszkodik a szakszervezet.

Újabb giga közbeszerzést nyert Mészáros Lőrinc

Miután a másik indulót kizárták, Mészáros Lőrinc két éve alapított cége nyerte meg a MÁV legújabb, járműkarbantartásra kiírt közbeszerzését. Mészárosék 1,2 milliárd forint értékben, 3 évre kötöttek keretmegállapodást a MÁV-val

A honvédelmi miniszter 750 milliós vagyonkezelő alapítványt hozott létre

Új alapítványának célja önmaga és családja anyagi jólétének biztosítása.

Kitalálja, miért kellett rendkívüli parlamenti ülést összehívni?

A háborús vészhelyzet meghosszabbítása miatt. 

Örülhetnek a nyugdíjasok, Orbán Viktor aláírta

Aláírta a nyugdíj-kiegészítésről szóló kormányrendeletet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint az összeg átlagos mértéke 51 ezer forint. 

A Fidesz külföldi cégen keresztül trükközi ki a Google politikai hirdetés-szűrőjét

A Harcosok Klubja hirdetései nem politikai reklámként jelennek meg.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

