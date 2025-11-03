Mészáros Lőrinc és felesége szépen hízlalja közös cégét

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egymilliárd forintot fizetett be október elején az Ekho Belvedere Kft. nevű cégébe – írja a Telex. Az utalást a közös számlájukról intézték.

Ez az a cég, amely amúgy a házaspár Széchenyi-hegyi otthonát is birtokolja, viszont az utóbbi években kerültek bele más ingatlanok is, sőt, egy hajó is. Emellett összesen 10 hektárnyi területen építkeznek Felcsút határában olyan telkeken, amelyeket a házaspár korábban az Ekho Belvedere Kft. tulajdonába adott.

Idén ez már a második befizetés a cégbe, nyáron derült ki, hogy 1,6 milliárd forintot toltak bele. A lap szerint nem lenne meglepő, ha a most átutalt egymilliárd forintot is az építkezésre költenék.

Az idei két befizetéssel az Ekho Belvedere vagyona néhány hónap alatt több mint a duplájára nőtt, mert az tavaly év végén még nem érte el a kétmilliárd forintot.