Mészáros Lőrinc felesége földvásárlásba fogott

A Telex helyi riportot is közölt, ahol a faluban élők kommentálták a hírt – nem túl nagy örömmel.

A Telex felidézi, hogy Farkas Sándor 1998 óta a Fidesz országgyűlési képviselője, azóta pedig minden választáson megnyerte a Szentes központú választókerületet. Neki sokáig rengeteg földje volt, több mint kétmilliárd forint uniós támogatást kapott rájuk 2012 és 2016 között. Azóta a földek egy része lánya, Farkas Amanda tulajdonába került, ő adja el ezeket Várkonyi Andreának. A lap megjegyzi, hogy miközben hivatalosan Farkas Amanda az eladó, a vételárat nem az ő számlájára, hanem az édesanyjáéra, Farkasné Márton Katalinnak kell elutalni. A Kinizsi 2000 Zrt. és a Koticki Major Kft. is a Farkas-családé volt, mielőtt átkerültek a Mészáros-birodalomba.

Most már földtulajdonos is Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A cikk szerint Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha felesége összesen 452,6 millió forintot fizet a Fábiánsebestyén, Nagymágocs és Eperjes településeken lévő szántóföldekért, amelyeknek jelenleg Farkas Amanda a tulajdonosa, de többségében amúgy is olyan cégek használják, amelyekben gázszerelő-milliárdos férjének résztulajdona van.

