Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Főleg a dolgozóiért aggódik.

Lapunknak is elküldte közleményét a Mészáros Csoport, amelyben az elmúlt napok eseményeire, és különösen „a leendő Miniszterelnök Úr, dr. Magyar Péter közösségi oldalán 2026.04.25-én 18:56-kor megjelent videóüzenettel kapcsolatban” reagálnak.

Ezt írják: A Mészáros Csoport hazánk legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként közel 60.000 munkavállaló és családjuk részére teremt megélhetést és biztonságos, kiszámítható munkahelyet. A cégcsoport Magyarország GDP-jének jelentős százalékát adja, így elkötelezett a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartása és a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt stratégiai célok megvalósítása, valamint a magyar gazdaság fejlődése mellett.

Mészáros Lőrinc Úrnak, a cégcsoport tulajdonosának elsődleges célja, hogy a nála dolgozó 60.000 munkavállaló és családja, vagyis körülbelül 200.000 ember biztonságban érezhesse a megélhetését továbbra is. Azonban a visszajelzések szerint a nyilvánosság előtt zajló üzenetek és félreérthető kijelentések a munkavállalókban bizonytalanságot keltenek a jövőjükkel kapcsolatban.

Ennek elkerülése és jövőbeni megelőzése érdekében Mészáros Lőrinc tulajdonos Úr a mai napon levélben vette fel a kapcsolatot Magyar Péter leendő Miniszterelnök Úrral a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése céljából. Ennek a levélnek a részleteit ebben a közleményben nem kívánjuk nyilvánossá tenni.

A munkavállalók megnyugtatása érdekében fontosnak tartjuk kijelenteni azt is, hogy a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi.

Magyarország leendő miniszterelnökétől a 60.000 családot megnyugtató választ remélve, az új alakuló kormánynak kitartást és eredményes munkát kívánunk az előttük álló feladatokhoz – zárul a közlemény.

 

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Csak a vb-döntőre ugrik ki a leköszönő kormányfő?

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Költségvetési csalás gyanúja.

Hetekre elutazik Orbán Viktor, írják fideszes forrásokra hivatkozva

Hetekre elutazik Orbán Viktor, írják fideszes forrásokra hivatkozva

Közben sokan már a vagyonukat mentik.

Tényleg sokan retteghetnek az Európai Ügyészségtől?

Hadházy Ákos már 2019-ben 680 ezer aláírást gyűjtött össze a csatlakozáshoz. Az Orbán-kormány a szuverenitást féltette.

Reagált Magyar Péter: Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference

Reagált Magyar Péter: Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference

A leendő miniszterelnök távozó elődje azon bejelentésére írta ezt ki a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, de maradna a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor bejelentette: nem ül be a parlamentbe, de marad a Fidesz elnöke

Orbán Viktor bejelentette: nem ül be a parlamentbe, de maradna a Fidesz elnöke

Ezt közölte a Facebook-oldalára feltett videójában a távozó kormányfő.

Orbán Viktor perceken belül nagy bejelentést tesz

Orbán Viktor perceken belül nagy bejelentést tesz

Ezt posztolta ki a Facebook-oldalára.

Nagy Ervin is miniszter lesz?

Nagy Ervin is miniszter lesz?

Magyar Péter leendő kormányában már 12 hely elkelt, a fennmaradó négy tárcavezető személye is napokon belül ismertté válik.

Orbán Viktor nem lesz tagja a következő parlamentnek?

Orbán Viktor nem lesz tagja a következő parlamentnek?

Kormánypárti körökből származó információk alapján ez nagyon is elképzelhető.

Magyar Péter kikelt a magyar adófizetők pénzéből a Vajdaságban működő Fidesz-propaganda ellen

Magyar Péter kikelt a magyar adófizetők pénzéből a Vajdaságban működő Fidesz-propaganda ellen

A leendő miniszterelnök az oda küldött anyaországi támogatások felhasználásának ellenőrzését ígérte.

