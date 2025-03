Mészáros Lőrinc öccse is brillírozik: 43 százalékkal alacsonyabb áron vállalja a munkát

Mészáros Lőrinc öccse, Mészáros János is látványos karriert fut be az üzleti világban: cégei rendre sikerrel szerepelnek állami megrendeléseken, és több milliárdos osztalékot termelnek. Jól látszik, hogy bátyja, Magyarország leggazdagabb embere fontos támasz a közbeszerzések elnyerésében. Most éppen az állami MÁV-tól nyert el egy munkát, hátországnak pedig ott van Mészáros Lőrinc, illetve hatalmas cége.