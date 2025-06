Mészáros Lőrincék építhetik meg az új mátrai erőművet

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Az sem lehet véletlen, hogy Orbán Viktor 2023 február végén Kairóban járt az egyiptomi elnök meghívására, majd néhány nappal később idehaza már be is jelentette az új erőműépítések tervét.

A portál szerint a konzorciumba bevonták a NER építőipari divíziójának egyik bástyáját, a West Hungária Bau Kft.-t is, amelynek Paár Attila a többségi tulajdonosa, aki rendszeresen üzletel Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal is.

Az állami megbízást a Status KPRIA Zrt. kapta vezető ajánlattevőként. A részvénytársaság egyedüli tulajdonosa a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealap, amelynek kezelője a Mészáros Lőrinc vagyonának egy részét mozgató Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Mindhárom vállalkozás a szintén Mészároshoz köthető bankkal, az MBH-val azonos Váci úti címre van bejegyezve.

A nyertesek a szerződés keretében vállalták egy legalább 500 MW – legfeljebb 650 MW – névleges teljesítőképességű, földgáz (és tartalék olajtüzelésű), kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) tervezését, beszerzését, kivitelezését, üzembe helyezését és tesztelését. Továbbá a megállapodás része a gázturbina hosszú távú szervizelése, illetve a technológiához kapcsolódó építmények, villamos üzemrendszer, hálózati kicsatlakozás és az irányítástechnika kivitelezése is, valamint az üzemeltetést végző majdani személyzet képzése és betanítása.

Nyilvánosságra hozták, hogy mennyiért rendelt az MVM egy új gázturbinás erőművet Visontára. A Mátrai Erőművet korábban egyszer már megvette, majd visszaadta az államnak Mészáros Lőrinc egyik cége, akkor azon a tranzakción több mint 10 milliárd forintot keresett a leggazdagabb magyar. Most Orbán Viktor strómanjának egy másik vállalkozása vezeti majd azt a konzorciumot, amely a széntüzelésű erőmű helyére egy kombinált ciklusú önálló gázturbinás erőművet telepíthet az állami energetikai vállalat, az MVM pénzéből.

Visontán Mészáros Lőrinc egyik cége és Tiborcz István üzleti partnere lett a nyertes egy egyiptomi vállalattal együtt, Tiszaújvárosban pedig a török elnök, Erdogan egyik legjobb barátjának a cége lett a befutó, de itt is felbukkanhat majd Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége – írja a Kontroll.hu .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!