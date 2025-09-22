Mészáros Lőrincnek már kormányablaka is van

Az országban egyedüliként nyílt egy autókereskedő cég épületében Gépjármű Ügyintézési Pont idén tavasszal. Az autókereskedő cég a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mészáros M1 Autókereskedő Kft – értesült az Átlátszó.

A felcsúti milliárdos vállalkozó cége irodát, ügyfélfogadó irodát és étkezőt alakított ki a hivatali dolgozók számára, az állam pedig 1,1 millió forintos bérleti és üzemeltetési díjat fizet.

Az átadó ünnepségen személyesen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is jelen volt, aki azt mondta: „minden alkalommal egy kicsi örömünnep, ha újabb kormányablakot nyithatunk meg.” A miniszter a Budaörsi Kormányablak Gépjármű Ügyintézési Pont átadásán úgy fogalmazott: „ha az állam valóban polgárközpontú akar lenni, akkor neki kell odamenni a polgárokhoz.”

Az országban egyedül Mészáros Lőrinc autókereskedésében van erre példa

Fotó: MTI

A Buda Környéki Televízió felvételei szerint Orbán Viktor miniszterelnök barátja, egyúttal az ország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc is jelent volt az átadón.

Navracsics Tibor úgy érvelt, az ügyintézési pont azért szükséges, mert Budaörsön rengeteg autókereskedés van, így a személygépkocsik üzembe helyezésével kapcsolatos ügyintézés sokkal nagyobb számban fordul elő, mint az ország más pontjain. Ahogy a miniszter fogalmazott: „mivel a magántőke is az állam segítségére sietett, a józan ész mentén haladva megtalálták a közös érdekeket, ami „a közjó és a magánjó találkozási pontja.”

Navracsics tárcája a lapnak azt írta, a budaörsi Gépjármű-Ügyintézési Pont forgalma – a féléves működése során – több mint duplája volt az előzetesen vártnak.

„Az elsősorban a környékbeli nagyforgalmú autókereskedő és flottakezelő cégek köréből kikerülő ügyfelek havi szinten átlagosan közel 45-50 millió forintnyi igazgatási díjat fizetnek be a költségvetésnek, amely jelentősen meghaladja a helyiség hozzávetőlegesen 1,1 millió forintos bérleti és üzemeltetési díját, illetve az ügyfélszolgálat fenntartási költségeit” – fogalmaztak.

Tehát a minisztériumi érvelés alapján jól jár az állam, ha fizet a Mészáros M1 Kft.-nek azért, hogy az épületükben működhessen a kormányablak.