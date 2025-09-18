Mészáros Lőrincnek van ám egy öccse is – lehet egy családban két üzleti zseni?

A Népszava nézett utána Mészáros János, Mészáros Lőrinc öccsének üzleti ügyeinek, és arra jutottak, hogy úgy tűnik, a kisebbik Mészáros-fivérnek is kiemelkedő üzleti érzéke lehet.

Mészáros János cégei ugyanis

„csak az elmúlt 5 év alatt közvetlenül, illetve konzorciális partnerségek révén több mint 40 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek”

- írják. Mészáros János fő cége a 2011-ben alapított Pegazus Trade Kft., amely 2019 és 2023 között 10 milliárdos forgalmat bonyolított, 2,5 milliárdos adózás utáni eredményt ért el, s ebből eddig 800 millió forintot kivett a tulajdonos osztalékként., többek között egy 1,1 milliárdos közbeszerzés nyomán is.

Szintén jól teljesít közbeszerzéseken Mészáros János Híd-Tám Kft. nevű cége, amely közvetlenül mintegy 5 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert. Konzorciumi partnerként pedig összesen 16 milliárd forintnyi közbeszerzésben volt részes.

E cégnek 2019 és 2023 között 22 milliárdos forgalma volt, ebből 1,8 milliárdos nyeresége lett, amiből 1,5 milliárdot vettek ki osztalékként.

Az elmúlt öt évben összesen mintegy 4 milliárd forintnyi osztalékot vett fel cégeiből Mészáros János, akinek a 24.hu cikke szerint Felcsúton is épült egy látványos villája.