Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Közbeszerzés Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrincnek van ám egy öccse is – lehet egy családban két üzleti zseni?

mfor.hu

Úgy tűnik, lehet.

A Népszava nézett utána Mészáros János, Mészáros Lőrinc öccsének üzleti ügyeinek, és arra jutottak, hogy úgy tűnik, a kisebbik Mészáros-fivérnek is kiemelkedő üzleti érzéke lehet.

Mészáros János cégei ugyanis 

„csak az elmúlt 5 év alatt közvetlenül, illetve konzorciális partnerségek révén több mint 40 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek”

- írják. Mészáros János fő cége a 2011-ben alapított Pegazus Trade Kft., amely  2019 és 2023 között 10 milliárdos forgalmat bonyolított, 2,5 milliárdos adózás utáni eredményt ért el, s ebből eddig 800 millió forintot kivett a tulajdonos osztalékként., többek között egy 1,1 milliárdos közbeszerzés nyomán is.

Szintén jól teljesít közbeszerzéseken Mészáros János  Híd-Tám Kft. nevű cége, amely közvetlenül mintegy 5 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert. Konzorciumi partnerként pedig összesen 16 milliárd forintnyi közbeszerzésben volt részes.

E cégnek 2019 és 2023 között 22 milliárdos forgalma volt, ebből 1,8 milliárdos nyeresége lett, amiből 1,5 milliárdot vettek ki osztalékként. 

Az elmúlt öt évben összesen mintegy 4 milliárd forintnyi osztalékot vett fel cégeiből Mészáros János, akinek a 24.hu cikke szerint Felcsúton is épült egy látványos villája.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újdörögdi kézigránát-baleset: még mindig nincs gyanúsított

Újdörögdi kézigránát-baleset: még mindig nincs gyanúsított

Lassan halad a nyomozás.

Budapest egyet visszalépett a szakadék széléről, ami az országnak is jó

Budapest egyet visszalépett a szakadék széléről, ami az országnak is jó

Budapest fő bevételi forrása, az iparűzési adó jelentős része most érkezett meg a város számlájára.

Kormányinfó: új híreket hozhatnak Gulyás Gergelyék – kövesse velünk a bejelentéseket percről percre!

Gulyás Gergely bejelentette a nyugdíjemelést, dübörög az Otthon Start – ez volt a Kormányinfó

A kormányülés napján tartják a Kormányinfót.

Magyar Péter megkapta a választ: elárulta a honvédelmi miniszter, hogyan sérült meg testőre

Magyar Péter megkapta a választ: elárulta a honvédelmi miniszter, hogyan sérült meg a testőre

Véletlenül meglőtte magát.

Bejelentésre készül a kormány? Orbán Viktor üzent a Kormányinfó előtt

Bejelentésre készül a kormány? Orbán Viktor üzent a Kormányinfó előtt

A kormányülésről posztolt a miniszterelnök.

Republikon-kutatás: kiszolgálja a kormányt a köztévé híradója

Súlyos problémák vannak a közszolgálatiság terén.

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt vannak a friss számok

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt vannak a friss számok

A miniszterelnöki posztra alkalmasság terén.

Itt az esély: összecsaphat a Fidesz és a Tisza

Időközi választásokat írnak ki egy Fejér vármegyei településen (frissítve)

Vereb községben az önkormányzat képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén feloszlatta magát.

Valami nagy dologra készülnek a kormánypártok?

Valami nagy dologra készülnek a kormánypártok?

A Fidesz és a KDNP kétnapos frakcióülést tart szerdán és csütörtökön Balatonfüreden.

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség? Somogyi Zoltánt kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A Political Capital szociológus alapítója szeptember 24-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168