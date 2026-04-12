Meszeltek a kis pártoknak? Megállás nélkül duzzad a részvételi arány

Mostantól gyakorlatilag hivatalos: a mostani lesz a legnagyobb részvételű országgyűlési szavazás a rendszerváltás óta. A 2002-es választás 70,53 százalékos részvételi adatát ugyanis már délután 5-kor meghaladta az idei: a Nemzeti Választási Iroda közlése szerint

a választásra jogosultak 74,23 százaléka járult a szavazóurnákhoz.

Két órával a választás vége előtt tehát gyakorlatilag a jogosultak háromnegyede szavazott. Ez azt jelenti, rendkívül hatékony volt a pártok mozgósítása – és egyúttal csökkenti a kis pártok bejutási esélyét.

Területi bontásban így alakult a részvétel:



