Meszeltek a kis pártoknak? Megállás nélkül duzzad a részvételi arány

Mostantól gyakorlatilag hivatalos: a mostani lesz a legnagyobb részvételű országgyűlési szavazás a rendszerváltás óta. A 2002-es választás 70,53 százalékos részvételi adatát ugyanis már délután 5-kor meghaladta az idei: a Nemzeti Választási Iroda közlése szerint
a választásra jogosultak 74,23 százaléka járult a szavazóurnákhoz.
Két órával a választás vége előtt tehát gyakorlatilag a jogosultak háromnegyede szavazott. Ez azt jelenti, rendkívül hatékony volt a pártok mozgósítása – és egyúttal csökkenti a kis pártok bejutási esélyét.
Területi bontásban így alakult a részvétel:
