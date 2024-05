Mezőkövesden és Kiskőrösön csak a Fideszre lehet szavazni

Mezőkövesden csak fideszes polgármesterjelöltre lehet majd szavazni június 9-én, derül ki a valasztas.hu oldalról. Május 6-án, hétfőn 16 órakor lezárult a jelöltállítás határideje és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye negyedik legnépesebb településén csak a fideszes Fekete Zoltán neve szerepel majd a választási papíron. Eleve is ő jelenleg a 16 ezres város polgármestere. Az ellenzéki Szövetségben Dél-Borsodért Egyesület (SZÖDE) Pap Józsefet indította volna, de őt nem vették nyilvántartásba.

Mezőkövesd masszívan fideszes város, a helyi erős ember Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára és egyben a mezőkövesdi focicsapat elnöke. Öt évvel ezelőtt még volt némi verseny, hogy ki legyen a polgármester: Fekete Zoltán 70 százalékos eredménnyel zárt, a Mi hazánk jelöltje 30 százalékot kapott. A helyi képviselői körzetekben a SZÖDE azért tudott állítani jelölteket, csak a polgármesteri kihívó nem jött össze.

Tállai András

Fotó: MTI

Ekkora városban elég ritka, hogy csak egy jelölt van. Hasonlóra a 2022-es keszthelyi időközin volt példa, ahol nem lehet ellenzéki polgármesterjelöltre voksolni. Nem vállalta senki, hogy megmérkőzzön a Fidesz jelöltjével, Manninger Jenővel. Most még arról tudni, hogy nem indul egyetlen nyíltan baloldali formáció sem Kiskőrösön. A 13 ezres városban már legutóbb is csak a fideszes Domonyi Lászlóra lehetett szavazni, nem lesz ez most sem másként, így vélhetően ő marad a polgármester. Egyéni körzetekben azért független kihívói lesznek a fideszes jelölteknek, valamint a Gattyán György által gründolt Megoldás Mozgalom is indul.