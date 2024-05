Mi a Magyar Péter-jelenség titka? Ezt is megkérdezzük Somogyi Zoltántól a Klasszis Klubban

Már egy hónap sincs hátra a június 9-én, vasárnap egyidőben megrendezendő önkormányzati és európai uniós választásokig. A korábbi voksolásokhoz képest a mostani kétségtelenül izgalmasabbnak ígérkezik. Annak köszönhetőn, hogy Novák Katalin pedofilbotrány miatti köztársasági elnöki lemondása követően berobbant a közéletbe Magyar Péter.

Akinek megítélése szinte naponta változik, egyebek mellett annak hatására is, hogy a Tisza Párthoz való csatlakozásával végképp politikussá vált egykori Diákhitel Központ-vezér, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter exférje igencsak sűrűn hallatja a hangját. Hogy ezek a megnyilatkozások mennyire megosztják a szavazóképes polgárokat, azt az is jelzi, hogy a rendszerváltás óta még soha nem volt ennyire eltérő a hazai közvélemény-kutatók véleménye.

Május 23-án, csütörtökön Somogyi Zoltán szociológus, a Political Capital társalapítója lesz a Klasszis Klub vendége

Fotó: Facebook

Így nem könnyű a Magyar Péter-jelenséget boncolgatni, de azért mi megpróbáljuk a Klasszis Klubban Somogyi Zoltán szociológussal, a Political Capital társalapítójával. Természetesen valamennyi olyan kérdést körbe szeretnénk járni, ami ma alighanem mindenkit foglalkoztat. Például, hogy mennyi voksot szerezhet Magyar Péter pártja, kiktől vehet el szavazatokat, a kormánypártoktól, vagy az ellenzéktől, hány olyan szavazót mozgathat meg, akik az ő felbukkanása nélkül nem fáradtak volna az urnákhoz? S valóban Orbán Viktor alternatívája-e Magyar Péter vagy éppen ellenkezőleg: csak egy színjáték szemtanúi vagyunk, amely egy ördögi forgatókönyv alapján íródik, miszerint Orbán megteremtette a saját ellenzékét és a végén összenő, ami összetartozik, azaz Magyar lemond a javára?

Aztán az is érdekes, mi következhet a választások után? Magyarország Európai Unióban meglévő pozícióját a végeredmény megváltoztathatja-e és ha igen, mennyiben? Hozzájuthatunk-e a minket a Covid miatt létrehozott helyreállítási alapból megillető, ám az Európai Bizottság által a jogállamisági aggályok miatt befagyasztott 20 milliárd eurós forráshoz? S mi várható a július 1-jétől ketyegő féléves soros elnökségünktől?

A szokás szerint ezúttal is egyórásra tervezett beszélgetés során azonban szokás szerint nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket Somogyi Zoltánnak, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre is elküldhetik kérdéseiket.

A május 23-án, csütörtökön 15:30-kor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg:

Regisztráljon most! >>>

Beszámolók a korábbi Klasszis Klub rendezvényeinkről: