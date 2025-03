Mi fizetjük: közpénzeső hullik a kormány állítólagos civiljeire

A támogatási rendszer nemcsak városi, hanem falusi szinten is működik: a Falusi Civil Alap újabb 5 milliárd forintos pályázati fordulóját most írták ki az 5000 fő alatti települések számára.

A támogatott szervezetek között szerepel a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány is, amely Németh Szilárd, a Fidesz alelnökének érdekeltsége, valamint a Putnok Városért Egyesület, amelyet Jeddi József fideszes önkormányzati képviselő vezet.

Számos nyertes szervezet közvetlen kapcsolatban áll a Fidesszel. Például a Jász Nemzet Egyesület vezetője, Mészárosné Vas Márta fideszes polgármesterjelölt volt Jánoshidán, míg a Fiatalok Újfehértóért Ifjúsági Egyesületet Papp Gábor László, a település fideszes képviselője vezeti. Az Összefogás Óbudáért Egyesület plakátkampányban támogatta a fideszes Bús Balázst, míg a zuglói Mentor Közéleti Egyesület korábbi vezetője, Borbély Ádám, a Fidesz parlamenti és polgármester-jelöltje is volt.

A 444.hu szerint a kormány idén is meghirdette a Városi Civil Alapot, amelyre március 12-ig lehet pályázni. A program keretében 4,8 milliárd forintot osztanak szét, ahogyan az előző években is.

