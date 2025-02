Mi folyik itt? Navracsics Tibor meleg szavakkal üdvözölte egy ellenzéki politikus sikerét

„Mivel nekünk a nemzeti érdek mindenek előtt fontos, és tekintettel arra, hogy a nemzeti és az európai érdek nyolcvan százalékban egybeesik, jó az, ha Tüttő Kata a magyar nemzeti érdekeket képviseli Európában, mert ezáltal az európai érdek is jobbá válik”

Tüttő Kata megválasztásával a Régiók Európai Bizottsága élére az elkövetkező ötéves időszakban Magyarország olyan fontos uniós intézmény élén van képviseltetve, amely a nemzeti érdekképviselet, konszenzus kialakítása és az európai belpolitika befolyásolása szempontjából is nagyon fontos lehetőség – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Brüsszelben csütörtökön.

