A Mi Hazánk mindenképp megtámadja majd az áprilisi választások eredményét

Ennek oka, hogy a Facebook a magyar demokráciába való példátlan beavatkozás keretében nemhogy törölte – még tavaly – az elnök oldalát, hanem mint kiderült, nem is hajlandó visszaállítani azt. Annak ellenére, hogy az Online Platform Vitarendező Tanács a jogszabályokban rögzített három hónap helyett kilenc hónap után ugyan, de felszólította a Metát, hogy igenis állítsa vissza – írja a 444.

A közösségimédia-cég azonban két hét múltán közölte, nem teszi meg.

Toroczkai László a parlamentben szólal fel

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Toroczkai elmondta, korábban is jelezte a parlamentben a problémát – nem rendjén való, hogy a magyarországi választásokat egy szilícium-völgyi multimilliárdos döntheti el –, de azt a választ kapta, hogy ezt az európai uniós szabályozás kiigazítása megoldja.

Ehhez képest nem oldotta meg, és akit kizárnak a Facebookról, az nem indul egyenlő eséllyel a választásokon, hiszen a legtöbb ember ezen a platformonértesül mindenről.

Úgyhogy arra volt kíváncsi a Mi Hazánk-elnök, hogy „a kormány mit fog tenni a magyar demokrácia helyreállítása érdekében”. Répássy Róbert miniszterhelyettes válaszából kiderült, hogy semmit.

Toroczkai és a Mi Hazánk oldalait egyébként nem először törölte a Facebook – teszi hozzá a 444.