Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Gazdasági bűnözők nyomában Rogán Antal

Mi Hazánk: Rogán Antal állt a végrehajtó maffia csúcsán

Bemutatták a hangfelvételeket.

Nyilvánosságra hozta hangfelvételeit Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, amelyekről korábban azt mondta, be fogják bizonyítani, hogy nem a végrehajtói kar bíróság előtt álló korábbi vezetője, Schadl György, hanem egy miniszter állt a végrehajtó maffia csúcsán – írja a 24.hu. A videóban Toroczkai a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusával, Fiszter Zsuzsannával ismerteti a bizonyítékait. Fiszter elmondja, hogy a hangfelvételek alapján Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője közrejátszhatott a végrehajtói kinevezésekben és a területleosztásokban.

Azt állítja, hogy a hangfelvételen azt is lehet hallani, hogy nem ő nézte ki, hova melyik végrehajtó kerüljön, hanem ezt időszűkében másnak delegálta. Azonban a tanúvallomások és a hangfelvételek alapján Rogán Antal mozgathatta a szálakat, állítja Fiszter. Azt mondja, ezt azok a végrehajtók, akikkel a párt kapcsolatban van, maguk is megerősítik. Köztük olyanok is, akik már az ügyészségen is tanúvallomást tettek.

Egyértelműen azt állítják, hogy Rogán Antal szerepe megkérdőjelezhetetlen a végrehajtók környékén

– jelenti ki Fiszter.

A párt két hangfelvételt hozott nyilvánosságra, melyek állításuk szerint Rogán Antal érintettségét bizonyítják. Az elsőn állítólag az a B. Ervin hallható, aki a Völner–Schadl-ügy egyik tanúja volt, de 2024. júliusban szörnyethalt az Árpád hídi autóbalesetben. „Gyuri le akarta nyúlni Monort, mert ott hatezres ügyérkezés volt korábban, de a Rogán miatt nem lehetett” – mondja a felvételen B., hozzátéve, hogy a megoldás az lett, hogy „kétfelé törték a kerületet”.

A második hangfelvételen a Mi Hazánk állítása szerint két végrehajtó beszél, egyikük a párt informátora. A felvételen egyikük azt mondja, Rogán Antal nem ér rá azzal „szórakozni”, hogy leossza a helyeket, hanem a folyamat fordítva zajlik: a végrehajtók maguk nézik ki a kerületeket, amelyeket aztán a politikai vezetés kioszt nekik. „Jó, oké, segítek, nézd meg, hogy hova akarsz menni! Az megnézte, huj, Szeged egész jó. Jó lesz az!” – hallható a felvételen.

Az ügyben a Mi Hazánk feljelentést tett, a hangfelvételeket a Toroczkai YouTube-csatornájára feltöltött videóban mutatták be.

Ez a cég nyerte el az egykor Mindszenty bíborost rejtő kastély renoválását

A Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaság feltételes közbeszerzésen találta meg a felsőpetényi Almásy-kastély turisztikai fejlesztését végző generál kivitelező céget. Ebben a nógrádi kastélyban tartották őrizetben egykor Mindszenty József bíboros-hercegprímást, esztergomi érseket.

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy a 2026-os parlamenti választás után hozzanak létre egy, a jelenleginél „demokratikusabb", arányosabb, kétfordulós parlamenti választási rendszert – jelentette be az ellenzéki párt elnöke.

Megszólalt az államtitkár Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

Több feljelentést is kaptak.

