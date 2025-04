Mi készül? Rengeteg gumibotot, tonfát és bilincset vennének az állami szerveknek

Ezt követően mentették fel a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. vezérigazgatóját, Pachner Róbertet. A vezérigazgatói feladatokat a jövőben Simon Attila vezérőrnagy, a Magyar Honvédség tábornoka látja el, aki korábban az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be, előtte a különleges műveleti erőknél teljesített szolgálatot.

Az incidensről a lapnak egy névtelenséget kérő szakértő úgy nyilatkozott, hogy: „A nyilvánosságra került katonai beszerzésekből bárki fontos következtetéseket tud levonni arról, hány katonánk szolgál, milyen eszközeink vannak, miket tervezünk megvenni. Ilyen információkért pár évtizeddel ezelőtt kémek haltak meg, most bárki számára szabadon elérhetőek”. A 444 pedig később arról írt, hogy az ellopott fájlokat 1 millió dollárért árulják a zsarolók.

A támadás a nyilvánosságra hozott képernyőmentések adatai szerint októberben történhetett, amit alátámaszthat a magyar katonai hivatal oldalán egy üzemzavarról szóló hír is.

Utoljára azzal került be a sajtóba Védelmi Beszerzési Ügynökség, hogy 2053-ig titkosították az intézetet ért hekkertámadásról tartott bizottsági ülés dokumentumát. Az ügy előzménye, hogy az Inc. Ransomware csoportja egy ötödik generációs zsarolóvírussal támadta meg a magyar Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereit.

Eredetileg április 3-ig várta a Védelmi Beszerzési Ügynökség (VBÜ) a pályázókat különböző eljárási eseményekkel kapcsolatos eszközök beszállítóinak ajánlatát, ám most április 14-ig meghosszabbították a határidőt a kétéves megbízásokra. Hogy miért van szükség a beszerzésekre, azt a Belügyminisztériumtól, illetve a VBÜ-től is megkérdeztük. Válaszaikkal bővítjük cikkünket.

Több mint hatvanezer bilincset és csaknem 15 500 rendőrbotot akar beszerezni a Védelmi Beszerzési Ügynökség (VBÜ) egy kétéves keretszerződés keretében. A speciális közbeszerzés határidejét a minap meghosszabbították. A beszerzésnek különös fénytörést ad, hogy nemrégiben korlátozták a gyülekezési jogot, emiatt már két tüntetés is volt, a harmadikat pedig éppen ma tartják az Erzsébet hídnál.

